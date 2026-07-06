காவல் நிலையத்தில் இருந்து தப்பியோடிய விசாரணைக் கைதியை காட்டுப் பகுதியில் சுற்றி வளைத்து பிடித்த போலீஸ்
இன்று அதிகாலை மானூர் அருகே உள்ள காட்டுப்பகுதியில் அய்யப்பன் பதுங்கி இருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
Published : July 6, 2026 at 8:30 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லை மாவட்டம், பாளையங்கோட்டையில், காவல் நிலையத்தில் இருந்து விசாரணைக் கைதி தப்பியோடிய நிலையில், காட்டுப் பகுதியில் சுற்றி வளைத்து போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.
நெல்லை டவுன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அய்யப்பன் (30). இவரது மனைவியுடன் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் என்பவர் நெருங்கிப் பழகி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனை அய்யப்பன் கண்டித்ததால், இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், பாளையங்கோட்டை மார்க்கெட் சாலையில் நேற்று வந்து கொண்டிருந்த ஆறுமுகத்தை எதிரில் வந்த அய்யப்பன் வழிமறித்து தகராறு செய்து, அவரைத் தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுவிட்டார்.
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இதுதொடர்பாக ஆறுமுகம் அளித்த புகாரின் பேரில், பாளையங்கோட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அய்யப்பனை நேற்று கைது செய்தனர். அவரிடம் விசாரணை நடத்துவதற்காக பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து, அமர வைத்திருந்தனர்.
அப்போது அங்கிருந்த போலீசாரின் கவனத்தை திசைதிருப்பிய அய்யப்பன், அங்கிருந்து நைசாக தப்பி ஓடிவிட்டார். காவல் நிலையத்தில் இருந்தே விசாரணைக் கைதி தப்பியோடிய சம்பவம், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதனைத் தொடர்ந்து மாநகர துணை போலீஸ் கமிஷனர் சரவணன் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள், பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்திற்கு நேரில் வந்து விசாரணை நடத்தினர்.
நெல்லை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய் உத்தரவின்பேரில், தப்பியோடிய அய்யப்பனைப் பிடிக்க போலீசார் தனிப்படை அமைத்து வலைவீசி தேடி வந்தனர். நெல்லை மாநகரம் முழுவதும் இரவு முழுவதும் தீவிர வாகன சோதனையும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை மானூர் அருகே உள்ள காட்டுப்பகுதியில் அய்யப்பன் பதுங்கி இருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, அங்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் அவரை மடக்கிப் பிடித்து, மீண்டும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்தனர்.
அவரிடம் போலீசார் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதற்கிடையில் விசாரணை கைதி அய்யப்பன், காவல் நிலையத்தில் இருந்து அருகில் உள்ள குடியிருப்பு வழியாக தப்பி ஓடிய வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது.