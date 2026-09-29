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மதுரை, நாகர்கோவிலில் பாதாள சாக்கடை திட்டங்கள்; ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய தமிழக அரசு

மதுரை மாநகராட்சியில் ஏற்கனவே உள்ள பாதாள சாக்கடை மற்றும் கழிவுநீர் அமைப்புகளை மேம்படுத்துதல், புதிதாக இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கழிவுநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளை ஏற்படுத்துதல், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் உள்ளிட்ட பணிகள் திட்டத்தில் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 4:37 PM IST

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சென்னை: மதுரை மற்றும் நாகர்கோவில் மாநகராட்சிகளில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள பாதாள சாக்கடை திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான நிறுவனத்தை தேர்வு செய்ய தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிதிச் சேவைகள் நிறுவனம் (TNUIFSL) ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளது.

இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், "மதுரை மற்றும் நாகர்கோவில் மாநகராட்சிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டங்களுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் (DPR) ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது இந்த திட்டங்களை PPP (அரசு–தனியார் கூட்டுடன்) முறையில் செயல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்து, அதற்கான திட்ட அறிக்கை மற்றும் ஒப்பந்த ஆவணங்களை தயாரிக்க ஆலோசகர் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். தேர்வு செய்யப்படும் ஆலோசனை நிறுவனம், இரு மாநகராட்சிகளின் பாதாள சாக்கடை திட்டங்களையும் ஆய்வு செய்யும்.

திட்டங்களை PPP முறையில் செயல்படுத்த முடியுமா? அதற்கான செலவு எவ்வளவு, அரசின் நிதி உதவி எவ்வளவு தேவைப்படும், தனியார் நிறுவனங்களிடம் இருந்து முதலீட்டை எவ்வாறு பெறுவது என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், இந்த திட்டங்களுக்கு ஏற்ற PPP முறையை பரிந்துரைப்பதுடன், தனியார் நிறுவனத்தை தேர்வு செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணங்களையும் ஆலோசகர் தயாரிக்க வேண்டும். ஒப்பந்தப்புள்ளி வெளியிடுவது, நிறுவனங்களின் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பது, தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதி முன்மொழிவுகளை மதிப்பீடு செய்வது உள்ளிட்ட பணிகளையும் ஆலோசகர் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மதுரை மாநகராட்சியில் ஏற்கனவே உள்ள பாதாள சாக்கடை மற்றும் கழிவுநீர் அமைப்புகளை மேம்படுத்துதல், புதிதாக இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கழிவுநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளை ஏற்படுத்துதல், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் உள்ளிட்ட பணிகள் திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த திட்டத்தின் மதிப்பு ரூ.2,377.48 கோடி என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நாகர்கோவில் மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை வசதி இல்லாத பகுதிகளில் புதிய கழிவுநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளை ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.

இதில் சுமார் 111 கி.மீ. நீளத்துக்கு கழிவுநீர் குழாய்கள், வீட்டு கழிவுநீர் இணைப்புகள், சுமார் 19.93 கி.மீ. நீளத்துக்கு கழிவுநீர் உந்துக் குழாய்கள் மற்றும் தேவையான உந்துநிலையங்கள் உள்ளிட்ட பணிகள் இடம்பெறுகின்றன.
இந்த திட்டத்தின் மதிப்பு சுமார் ரூ.189.82 கோடி என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தேர்வு செய்யப்படும் ஆலோசனை நிறுவனத்துக்கான ஒப்பந்த காலம் 5 மாதங்கள் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் 2 மாதங்களில் திட்டத்தின் சாத்தியக்கூறு அறிக்கை மற்றும் திட்டக் கட்டமைப்பு தயாரிக்கப்பட வேண்டும். அடுத்த 3 மாதங்களில் தனியார் நிறுவனத்தை தேர்வு செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த ஆலோசனைப் பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்கும் நிறுவனங்கள் ரூ.50 ஆயிரம் முன்வைப்புத் தொகை செலுத்த வேண்டும். ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணங்களை செப்டம்பர் 28 முதல் அக்டோபர் 15, 2026 வரை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

முன்-ஒப்பந்தப்புள்ளி கூட்டம் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு சென்னை அண்ணாநகர் கிழக்கில் உள்ள TNUIFSL அலுவலகத்தில் நடைபெறும். ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை சமர்ப்பிக்க அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி காலை 11 மணி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அன்றைய தினம் மதியம் 12.30 மணிக்குப் பிறகு மின்னணு முறையில் திறக்கப்படும்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

UNDERGROUND DRAINAGE PROJECTS
பாதாள சாக்கடை திட்டங்கள்
மதுரை
TNUIFSL
TAMIL NADU GOVERNMENT

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