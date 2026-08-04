எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது எந்தெந்த பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு?
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது போடப்பட்டுள்ள 9 பிரிவுகளில், இரண்டு பிரிவுகள் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத கடுமையான பிரிவுகளாகும்.
Published : August 4, 2026 at 1:23 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற காவிரி உரிமைப் போராட்ட பொதுக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் நடிகை குறித்து அவதூறான கருத்துக்களைப் பேசியதாகப் புகார் எழுந்தது.
இது தொடர்பாக தஞ்சாவூர் கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில், உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, அவரை காவல் துறையினரால் விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 9 சட்டப்பிரிவுகள்
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) மற்றும் தமிழ்நாடு பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட 9 கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது.
- BNS 61 – குற்றவியல் சதி (Criminal Conspiracy)
- BNS 79 – பெண்ணின் கண்ணியத்திற்கு பங்கம் விளைவித்தல் (Insulting Modesty of a Woman)
- BNS 192 – பொது அமைதியை சீர் குலைக்கும் வகையில் கலவரத்தைத் தூண்டுதல் (Provoking Riot)
- BNS 196 – குழுக்களிடையே பகைமையை உருவாக்குதல் (Promoting Enmity)
- BNS 296(b) – பொது இடத்தில் ஆபாச வார்த்தைகளைப் பேசுதல் (Obscene Words)
- BNS 351(2) – குற்றவியல் மிரட்டல் (Criminal Intimidation)
- BNS 352 – பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் உள்நோக்கத்துடன் அவமதித்தல் (Intentional Insult)
- பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் (பிரிவு 4) – பெண்களைத் துன்புறுத்துதல் தடுப்புப் பிரிவு (TN Prohibition of Harassment of Woman Act)
- தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் (பிரிவு 67) – இணையத்தில் ஆபாசமான விஷயங்களை வெளியிடுதல் (IT Act)
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது போடப்பட்டுள்ள 9 பிரிவுகளில், இரண்டு பிரிவுகள் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத (Non-Bailable) கடுமையான பிரிவுகளாகும். சமூகக் குழுக்களிடையே பகைமையை வளர்த்தல் தொடர்பான BNS 196 பிரிவு மற்றும் தமிழ்நாடு பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் 4-வது பிரிவு ஆகியவை ஜாமீனில் வர முடியாத பிரிவுகள் என்பதால், காவல் நிலையத்திலேயே அவருக்குப் பிணை வழங்க சட்டப்படி இடமில்லை.
கைது நடவடிக்கையை தொடர்ந்து, உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.