ஜோதிடர் நியமனம் முதல் ஆர்.டி.ஐ விலக்கு வரை அடுத்தடுத்து வாபஸ் - த.வெ.க ஆட்சியில் தொடரும் சர்ச்சைகள்
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் இருந்து சட்டம்- ஒழுங்கு துறைக்கு விலக்கு அளித்து வெளியிட்ட அதிரடி அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வாபஸ் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : September 29, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 2:33 PM IST
-By எஸ். ஹுசைன்
சென்னை: ஜோதிடர் நியமனம் முதல் ஆர்டிஐ விலக்கு வரை த.வெ.க அரசால் அடுத்தடுத்து அரசாணைகள் வாபஸ் பெறப்பட்டுவருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தி.மு.க, அ.தி.மு.க போன்ற கட்சிகளை தோற்கடித்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைத்தது. காங்கிரஸ், வி.சி.க, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைந்த நிலையில், கடந்த மே 10-ஆம் தேதி தமிழக முதலைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றார்.
முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற தொடக்க காலத்திலேயே அரசு வெளியிட்ட சில உத்தரவுகள் எதிர்ப்புகளைச் சந்தித்து, பின்னர் திரும்பப் பெறப்பட்ட சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக அரங்கேறி வருகின்றன.
ஜோதிடர் நியமனம் முதல் சர்ச்சை
முதலமைச்சர் விஜய்யின் அரசியல் பிரிவு சிறப்பு அதிகாரியாக ஜோதிடரான ரிக்கி ரதன் பண்டிட் வெற்றிவேலை கடந்த மே 12-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அரசு நியமித்தது. இதற்கு அடுத்த நாளான மே 13-ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, அரசு பதவியில் ஜோதிடர் நியமிக்கப்பட்டதற்கு தேமுதிக, விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், ஜோதிடருக்கு அரசு பதவி வழங்கியது ஏன் என முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரடியாகக் கேள்வி எழுப்பினார். இதையடுத்து, ரிக்கி ரதன் பண்டிட் வெற்றிவேலை முதலமைச்சரின் ஆலோசகராக நியமித்த உத்தரவு திரும்பப் பெறப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது.
சென்னை சொத்து வரி திருத்தம் நிறுத்தம்
சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சில சொத்துகளுக்கான சொத்து வரி மதிப்பீட்டை மாற்றியமைக்கும் நடவடிக்கை ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. குறைவாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டதாகக் கண்டறியப்பட்ட சில சொத்துகளின் வரி மதிப்பீட்டை மாற்றியமைக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்தது.
இதற்கு பொதுமக்களிடமிருந்து மறுபரிசீலனை செய்யக் கோரி பல்வேறு கோரிக்கைகள் வந்ததையடுத்து, பொதுமக்கள் எழுப்பிய கோரிக்கைகளை ஆய்வு செய்த மாநகராட்சி நிர்வாகம், வரி மதிப்பீட்டை மாற்றியமைக்கும் நடவடிக்கையை உடனடியாக நிறுத்தி வைப்பதாக ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி அறிவித்தது.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரின் விவரங்களை சேகரிக்க உத்தரவு :
திண்டுக்கல் மாவட்டம், குஜிலியம்பாறை வட்டத்துக்கு உட்பட்ட வருவாய் கிராமங்களில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களின் பெயர் மற்றும் முகவரிகளைச் சேகரிக்க வேண்டும் என வட்டாட்சியர் அய்யாச்சாமி சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருந்தார். வருவாய் ஆய்வாளர்கள் மூலம் இந்த விவரங்களை சேகரித்து, ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி மாலைக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும், அறிக்கை அளிக்கத் தவறும் கிராம உதவியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த உத்தரவு அரசியல் கட்சிகளிடையே கடும் எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்து ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டபோது, தேவையற்ற சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும், சம்பந்தப்பட்ட வட்டாட்சியர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, வட்டாட்சியர் அய்யாச்சாமியிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டதுடன், கட்சியினரின் விவரங்களைச் சேகரிக்க பிறப்பிக்கப்பட்ட சுற்றறிக்கையும் திரும்பப் பெறப்பட்டது.
மாணவர்கள் போராட்டத்திற்கு தடை விதித்த சுற்றறிக்கை
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்கள் போராட்டங்களில் பங்கேற்பதைத் தடுக்கும் வகையில், பள்ளிக்கல்வி, உயர்கல்வி, காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் ஆகஸ்ட் 19-ஆம் தேதி சுற்றறிக்கை அனுப்பியது.
இந்த உத்தரவுக்கு இடதுசாரி கட்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும், மாணவர் அமைப்புகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. மாணவர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபடுவது, அவர்களின் ஜனநாயக உரிமை எனக் கூறிய அவர்கள், சுற்றறிக்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
இதையடுத்து, பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதி அந்த சுற்றறிக்கை திரும்பப் பெறப்படுவதாக கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் அறிவித்தது.
மேல்மா நிலம் கையகப்படுத்தும் அறிவிப்பு வாபஸ்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு வட்டம் மேல்மா கிராமத்தில், சிப்காட் செய்யாறு தொழிற்பூங்கா 3-ஆம் கட்டத் திட்டத்திற்காக 22.16 ஹெக்டேர் நிலத்தை கையகப்படுத்துவதற்கான அறிவிப்பை செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டது. 1997-ஆம் ஆண்டு தொழில் நோக்கங்களுக்காக நிலம் கையகப்படுத்துதல் தமிழ்நாடு சட்டத்தின் கீழ் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
நிலங்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகை சிப்காட் மேலாண்மை இயக்குநரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிதியில் இருந்து வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கு மேல்மா கிராம மக்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், 22.16 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கான அறிவிப்பு செப்டம்பர் 18-ஆம் தேதி திரும்பப் பெறப்படுவதாக சிப்காட் மேலாண்மை இயக்குநர் தெரிவித்தார்.
காமராஜர் காலை உணவு திட்ட சுற்றறிக்கைக்கும் எதிர்ப்பு
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இதுதொடர்பாக கடலூர் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி அனுப்பிய சுற்றறிக்கையில், பள்ளிகளில் சமையலறை, மின்விளக்கு, குடிநீர் உள்ளிட்ட வசதிகளை தலைமை ஆசிரியர்கள் சொந்த செலவில் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும், மாணவர்களுக்கு தட்டு, டம்ளர் வழங்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதற்கு பாமக உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. தலைமை ஆசிரியர்கள் தங்களது சொந்த செலவில் அரசு திட்டத்துக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் எனக் கூறுவது நியாயமற்றது என விமர்சிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட சுற்றறிக்கை தொடர்பாக துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு தெரிவித்தது.
பள்ளிகளுக்குத் தேவையான தட்டு, டம்ளர் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தங்களது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளும் என்றும் அரசு விளக்கம் அளித்தது.
ஆர்டிஐ விலக்கு அரசாணையும் ரத்து
இந்த வரிசையில், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தொடர்பான அரசாணையும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. தமிழ்நாடு அரசின் பொது (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) துறைக்கு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்கும் வகையில், மனிதவள மேலாண்மைத் துறை சார்பில் செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதி அரசாணை எண் 57 வெளியிடப்பட்டது.
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005-ன் பிரிவு 24(4)-ன் கீழ் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இந்த அரசாணை செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி ஊடகங்களில் வெளியான நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. குறிப்பாக, ஆளும் தவெக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
இதையடுத்து, செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி பிற்பகலிலேயே அந்த விலக்கு ரத்து செய்யப்பட்டது. இதுதொடர்பாக அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அரசாணை எண் 57 மூலம் பொது (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) துறைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த ஆர்டிஐ விலக்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
அரசியல் கட்சிகள் கருத்து
இந்த தொடர் நிகழ்வுகள் குறித்து காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் கூறுகையில், தமிழ்நாட்டில் தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற குறுகிய காலத்திலேயே அரசு வெளியிட்ட சில முக்கிய அரசாணைகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகள் சர்ச்சைகளைச் சந்தித்து வருவதாக தெரிவித்தார்.
அரசியல் கட்சிகள், மாணவர் அமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்களின் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து பல முடிவுகள் திரும்பப் பெறப்பட்டும், சில முடிவுகள் மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டும் வருவதாக அவர் கூறினார். ஒரு அரசு முடிவெடுப்பதற்கு முன்பாக ஆலோசனைகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும், அரசாணை வெளியிட்ட பின்னர் எதிர்ப்புகள் எழுந்தவுடன் அதை திரும்பப் பெறுவது நிர்வாக அனுபவம் தொடர்பான கேள்விகளை எழுப்புவதாகவும் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறுகையில், ஆர்டிஐ விலக்கு தொடர்பான அரசாணையை திரும்பப் பெற வேண்டும் என விசிக சார்பில் வலியுறுத்தப்பட்டதாகவும், தவறை சுட்டிக்காட்டியதும் பிடிவாதம் இல்லாமல் முடிவை திரும்பப் பெற்றது வரவேற்கத்தக்கது என தெரிவித்தார்.
புதிய தலைமைச் செயலகத் திட்டம்
இந்நிலையில், சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில், சுமார் ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்துக்கும் பல்வேறு தரப்பிலிருந்து எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் வசிக்கும் மீனவ மக்களின் குடியிருப்புகள் மற்றும் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என எதிர்ப்புகள் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளுடன், தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தெரிவித்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. இந்த நிலையில், பட்டினப்பாக்கத்தில் அல்லாமல் வேறு இடத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகத்தை அமைக்க முடியுமா என்பது குறித்து அரசு மாற்று இடம் தொடர்பாக ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு பொறுப்பேற்ற சில மாதங்களில், ஜோதிடர் நியமனம், சொத்து வரி மதிப்பீடு, அரசியல் கட்சியினரின் விவரங்கள் சேகரிப்பு, மாணவர்கள் போராட்டம் தொடர்பான சுற்றறிக்கை, மேல்மா நிலம் கையகப்படுத்துதல், காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் தொடர்பான அறிவுறுத்தல் மற்றும் ஆர்டிஐ விலக்கு என பல்வேறு விவகாரங்களில் அரசு வெளியிட்ட உத்தரவுகள் சர்ச்சையைச் சந்தித்துள்ளன.
இவற்றில் சில உத்தரவுகள் முழுமையாக திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ள நிலையில், சில நடவடிக்கைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டும் வருகின்றன. தற்போது புதிய தலைமைச் செயலகத் திட்டம் தொடர்பாகவும் எதிர்ப்புகள் எழுந்துள்ள நிலையில், பட்டினப்பாக்கம் இடத்தில் திட்டம் தொடருமா அல்லது மாற்று இடம் தேர்வு செய்யப்படுமா என்பது அடுத்த கட்டத்தில் அரசின் முடிவைப் பொறுத்தே தெரியவரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.