‘ஆதரவில்லாத கால்நடைகளை ஏலம் விடுங்க’ - தமிழ்நாடு அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
தமிழ்நாடு நகர்புற விலங்குகள், பறவைகள் ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின்படி, சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் ஆதரவற்ற கால்நடைகளை பறிமுதல் செய்யலாம் என உயர் நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டி உள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 5:02 PM IST
சென்னை: பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் கால்நடைகளை உரிமை கோராவிட்டால், உடனடியாக பறிமுதல் செய்து ஏலம் விட வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருவேற்காடு சாலைகளில் கால்நடைகள் சுற்றித் திரிவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் விபத்துகளும் ஏற்படுகிறது. நடைபாதைகளில் செல்லும் மக்களையும் மாடுகள் உள்ளிட்டவை ஆபத்தை விளைவிக்கின்றன. கால்நடைகளை ஆபத்து விளைவிக்கும் வகையில் சாலைகளில் அனுமதிப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரி ஆர். தமிழ்வேந்தன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
ஸ்கூட்டர் மீது மோதிய மாடு; நிலை தடுமாறி குழந்தையுடன் கீழே விழுந்த குடும்பம் #Tirunelveli | #CowRams | #Motorcycle | #EtvBharatTaamilNadu https://t.co/yoVqKGaEvT— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 17, 2026
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் நேற்று (நவம்பர் 17) விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், தமிழக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை தரப்பில் கடந்த செப்டம்பர் 20-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அரசாணையில், “சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் கால்நடைகளை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
திருவேற்காடு நகராட்சியும், கால்நடைகளை பறிமுதல் செய்யும் வகையில் நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தில், சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் கால்நடைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு முதலில் 2,000 ஆயிரம் ரூபாயும், 2-ஆவது முறையாக தவறு செய்தால் 5 ஆயிரம் ரூபாயும் அபராதம் விதிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு நகர்புற விலங்குகள், பறவைகள் ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின்படி, சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் ஆதரவற்ற கால்நடைகளை பறிமுதல் செய்யலாம். அதை அந்த கால்நடைகளின் உரிமையாளர்கள் 48 மணி நேரத்திற்குள் உரிமை கோரவில்லை என்றால் அவற்றை ஏலம் விட வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து அதே தவறை கால்நடைகளின் உரிமையாளர்கள் செய்தால், அவற்றின் உரிமையாளர்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனையும், 5 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்க முடியும் என்று கோரப்பட்டுள்ளது. எனவே, இது குறித்து உரிய உத்தரவை திருவேற்காடு நகராட்சி பிறப்பிக்க வேண்டும் என நீதிபதிகள் அமர்வு உத்தரவிட்டது.
மேலும், “நகராட்சி பகுதிக்குள் உரிய அனுமதி இல்லாமல் சுற்றித்திரியும் கால்நடைகளை அகற்ற வேண்டும். திருவேற்காடு நகராட்சி நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும். பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் சுற்றித்திரியும் கால்நடைகளை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும். சோதனையில் ஈடுபடும் அரசு அலுவலர்களுக்கு காவல்துறை உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கால்நடைகளை எளிதாக விட்டுவிடக்கூடாது. அவற்றின் உரிமையாளர்களுக்கு நகராட்சி தீர்மானத்தின்படி அபராதம் விதிக்க வேண்டும். பறிமுதல் செய்யப்படும் காலத்தில், அவற்றின் பராமரிப்பு செலவை உரிமையாளரிடம் வசூலிக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் உரிமை கோரவில்லை என்றால், அந்த கால்நடைகளை அதிகாரிகள் ஏலம் விட வேண்டும்.
தொடர்ந்து கால்நடைகளை தெருக்கள், சாலைகளில் விடுவோருக்கு எதிராக காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும். இது குறித்து அலுவலர்கள் பொதுமக்களுக்கு நோட்டீஸ் மூலம் தெரியப்படுத்த வேண்டும்.
இந்த உத்தரவு தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், பஞ்சாயத்துகளுக்கும் பொருந்தும். நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசு, டி.ஜி.பி, மாவட்ட ஆட்சியர்கள் 4 வாரங்களுக்குள் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர்.