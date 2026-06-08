அரசியல் ரீதியிலான கருத்துகள்; சமூக வலைத்தள கணக்குகளின் முடக்கம் நீக்கம் என நீதிமன்றத்தில் தகவல்
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், தமிழக சைபர் குற்றப் பிரிவின் உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடைவிதித்தும், சமூக வலைதள கணக்குகளின் முடக்கத்தை நீக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டிருந்தது.
Published : June 8, 2026 at 9:44 PM IST
சென்னை: அரசியல் ரீதியான கருத்துகளை பதிவிட்டதாக முடக்கப்பட்ட சமூக வலைதள கணக்குகளின் முடக்கம் திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளதாக, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில், தமிழ்நாடு சைபர் குற்றப் பிரிவு காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
தமிழக அரசை விமர்சித்து கருத்துக்களைப் பதிவிட்டதாகக் கூறி 18-க்கும் மேற்பட்ட எக்ஸ் தள கணக்குகளை முடக்கி தமிழக சைபர் குற்றப் பிரிவு காவல் துறை கடந்த மே மாதம் 8-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது.
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பொது அமைதிக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் எனக் கூறி, எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட சில பதிவுகளை நீக்கவும், அதனுடன் தொடர்புடைய கணக்குகளை முடக்கவும் சைபர் கிரைம் பிரிவு பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது
இதை எதிர்த்து விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் வடதமிழகத்தின் தலைவர் பி. சொக்கலிங்கம், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்களை முறையாக ஆய்வு செய்யாமல், பொது அமைதிக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதாகக் கூறி எக்ஸ் தள கணக்குகளை முடக்குவது தனி நபர் கருத்துரிமைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் செயல் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், தமிழக சைபர் குற்றப் பிரிவின் உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்தும், சமூக வலைதள கணக்குகளின் முடக்கத்தை நீக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று (ஜூன் 08) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஏற்கனவே 18 சமூக வலைதள பக்கங்களின் முடக்கத்தை நீக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில், முடக்கங்கள் நீக்கப்பட்டுவிட்டதாகவும், சம்மந்தப்பட்ட பதிவுகளும் அகற்றப்பட்டு விட்டதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து காவல்துறை அளித்த விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம், கணக்குகளை முடக்கி பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு தற்போது செல்லத்தக்கதல்ல என்று கூறி, வழக்கை முடித்துவைத்து உத்தரவிட்டது.