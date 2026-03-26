வேலூரில் தவெக அலுவலகம் அருகே அனுமதியற்ற பேனர்கள், சுவரொட்டிகள் அகற்றம்
தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியபோது தவெக அலுவலகம் அருகே உரிய அனுமதி பெறாமல் பேனர்கள் மற்றும் போஸ்டர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.
Published : March 26, 2026 at 8:59 PM IST
வேலூர்: வேலூரில் தமிழக வெற்றிக் கழக அலுவலகத்தின் அருகே அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர்கள், சுவரொட்டிகளை தேர்தல் பறக்கும்படை அதிகாரிகள் அகற்றியுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இதையடுத்து தேர்தலில் முறைகேடுகளை தடுக்க ஆவணமின்றி பணம் எடுத்துச் செல்வது, தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கு கட்டுப்பாடு போன்ற கட்டுப்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் விதித்துள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் பொது இடங்களில் உள்ள அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் படங்கள், சிலைகள் மூடப்பட்டு வருகின்றன. அனுமதியற்ற சுவர் விளம்பரங்கள் அழிக்கப்பட்டு, பேனர்கள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.
இதேபோன்று, வேலூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் விளம்பரங்கள் மற்றும் பணப்பட்டுவாடா குறித்து தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், வேலூர் கொசப்பேட்டை பகுதியில் அமைந்துள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாவட்ட அலுவலகம் அருகே அனுமதியின்றி பேனர்கள் மற்றும் சுவரொட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு புகார் கிடைத்தது.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் உடனடியாக சம்பவ இடத்துக்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, தவெக அலுவலகம் அருகே உரிய அனுமதி பெறாமல் பேனர்கள் மற்றும் போஸ்டர்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த அனைத்து பேனர்களையும் சுவரொட்டிகளையும் பறக்கும் படையினர் உடனடியாக அகற்றினர்.
தேர்தல் நடத்தை விதிகள் கடுமையாக அமலில் இருப்பதால், அனுமதியின்றி அரசியல் விளம்பரங்கள், கொடிகள் அல்லது பேனர்கள் வைப்பது சட்டவிரோதமானது என்றும், இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தேர்தல் அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மாவட்டம் முழுவதும் இத்தகைய கண்காணிப்பு மற்றும் திடீர் சோதனைகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.