தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள்: நெல்லையில் கணக்கில் வராத ரூ.1.40 லட்சம் பறிமுதல்

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.1.40 லட்சம் பாளையங்கோட்டை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டு, நெல்லையில் உள்ள 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பாளையங்கோட்டை தாலுகா அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட பணம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 16, 2026 at 2:46 PM IST

Updated : March 16, 2026 at 3:09 PM IST

திருநெல்வேலி: சட்டமன்றத் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில், நெல்லையில் கணக்கில் வராத ரூ.1.40 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதி நேற்று வெளியாகியது. அதன்படி, தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும், மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளும் அமலுக்கு வந்தது.

இந்நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு மேல் எடுத்து செல்வோர், சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவோர் உள்ளிட்டோரை கண்காணிக்க நெல்லை மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ஒரு தொகுதிக்கு 3 தேர்தல் பறக்கும் படை மற்றும் 3 நிலையான கண்காணிப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டு, பணிகள் தீவிரப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, நேற்று (மார்ச் 15) இரவு பாளையங்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட தியாகராஜ் நகர் பகுதியில் கண்காணிப்புக் குழு அதிகாரிகள் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் பகுதியை சேர்ந்த பாலாஜி என்பவரது காரில் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது, உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் ரூ.1 லட்சத்து 40 ஆயிரம் பணம் எடுத்து வரப்பட்டது தெரியவந்தது. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய அதிகாரிகள், உடனடியாக அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அப்பணம் பாளையங்கோட்டை தாலுகா அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேலும், நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள்

  • ரூ.50 ஆயிரத்துக்கு மேல் ரொக்க பணம் கொண்டு சென்றால், உரிய ஆவணங்கள் இருக்க வேண்டும்.
  • தலைவர்களின் படங்கள் மற்றும் சிலைகள் திரை போட்டு மூடப்பட வேண்டும்.
  • முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் அரசின் சார்பில் புதிய திட்டங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளை வெளியிடக் கூடாது.
  • அரசு செலவில் விளம்பரங்களோ, அரசின் வாகனங்கள் மற்றும் அலுவலகங்களை தேர்தல் பணிக்கு பயன்படுத்தக் கூடாது.
  • அரசியல் கட்சிகள் இரவு 10 மணிக்கு மேல் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தக் கூடாது.
  • பிரச்சாரம், மேடைப்பேச்சு, பொது நிகழ்ச்சி என அனைத்திற்கும் தேர்தல் ஆணையத்தில் முன் அனுமதி பெற வேண்டும். பரப்புரையின்போது, கட்சிகளுடைய செயல்பாடுகளை தவிர்த்து தனி நபரை விமர்சிக்கக் கூடாது.
