தலைமைச் செயலகத்தில் அதிகாரிகளை சந்திக்க முடியவில்லை - தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் குற்றச்சாட்டு
சென்னையில் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி நடைபெறும் பேரணிக்கு முன்பாக முதலமைச்சர் எங்களை அழைத்து கோரிக்கைகளை கேட்க வேண்டும் என அரசு ஊழியர் சங்க நிர்வாகிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : November 3, 2026 at 7:43 PM IST
சென்னை: தலைமைச் செயலகத்தில் அதிகாரிகளை சந்திக்க முடியவில்லை என தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் குற்றச்சாட்டியுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் சோமசுந்தரம் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். தமிழ்நாடு அரசு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை சரி செய்து விதிமுறைகளை வெளியிட வேண்டும். பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் மீண்டும் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்.
தொகுப்பூதியம், மதிப்பூதியம், சிறப்பு காலமுறை ஊதியம், அவுட்சோர்சிங் ஆகியவற்றில் பணியாற்றும் ஊழியர்களை காலமுறை ஊதியத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும். சத்துணவு ஊழியர்களை கொண்டு காலை உணவு திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். கருணை அடிப்படையிலான பணியிடங்களை மீண்டும் 25 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும்.
தமிழ்நாடு அரசு அயல்நாடு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனத்தின் மூலம் வெளிமுகமை மூலம் அரசுப் பணிக்கான ஊழியர்களை (அவுட்சோர்சிங் மூலம்) நியமனம் செய்யும் அறிவிப்பை திரும்ப பெற வேண்டும். பெரும்பான்மை இளைஞர்களால் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிற தவெக அரசு இளைஞர்களுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடாது. 90 லட்சம் பேர் வேலைக்காக காத்திருக்கும் நிலையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்.
கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 17(எ) குற்றக் குறிப்பாணையை திரும்ப பெறுவதோடு, கோரிக்கைகளை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்க வேண்டும்.
பொதுப் பணித்துறை அலுவலர்களுக்கு அக்டோபர் மாத ஊதியத்தை உடனே வழங்க வேண்டும். தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்ட அலுவலர்களுக்கு மதிப்பூதியம், எஸ்ஐஆர் பணியில் ஈடுபட்ட ஊழியர்களுக்கு மதிப்பூதியத்தை விரைந்து வழங்க வேண்டும். வாரத்தில் ஒரு நாள் பாரம்பரிய உடை அணிய வேண்டும் என்பதை ஏற்க இயலாது.
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மாநகராட்சி, பேரூராட்சி, நகராட்சி, நில அளவைத்துறைகளில் தனியார் நியமனங்களை ரத்து செய்ய வேண்டும். சாலைப் பணியாளர்களின் 41 மாத பணி நீக்க காலத்தை உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி பணிக்காலமாக மாற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 45 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நவம்பர் 16 முதல் 27-ஆம் தேதி வரை 11 முனைகளில் பிரச்சார இயக்கம் நடைபெறுகிறது.
இதன் தொடர்ச்சியாக டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி அன்று சென்னையில் முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து மனு அளிக்கும் பெருந்திரள் முறையீடு போராட்டம் நடைபெறும்.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தின் நிர்வாகிகளை தலைமைச் செயலாளர், நிதித்துறை செயலாளர், முதலமைச்சரின் செயலாளர் உள்ளிட்டோர் பார்க்க மறுக்கின்றனர். அவ்வாறு இருக்கும் போது நாங்கள் எப்படி எங்கள் கோரிக்கையை எடுத்து கூறி பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியும்.
சென்னையில் டிசம்பர் 4-ஆம் தேதி நடைபெறும் பேரணிக்கு முன்பாக முதலமைச்சர் எங்களை அழைத்து கோரிக்கைகளை கேட்க வேண்டும். பேரணியின் போதும் முதலமைச்சர் எங்களை சந்திக்க மறுத்தால் அன்று செயற்குழு கூடி தீவிரமான போராட்டத்தை அறிவிப்போம். ஏற்கனவே அரசாணையை எரித்த வரலாறும் எங்களுக்கு உண்டு. ஜாக்டோ ஜியோவின் உயர் மட்ட குழுவின் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு ஒருங்கிணைந்த போராட்டத்தையும் அறிவிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்" என தெரிவித்தார்.