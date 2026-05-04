உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதியில் சம பலத்தில் உள்ள திமுக, அதிமுக - வெற்றி யாருக்கு?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் வசந்தவேல், அதிமுகவின் குமரகுரு, நாதக-வின் லோகேஸ்வரி, தவெக-வில் எம்.சுதாகர் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:38 AM IST
உளுந்தூர்பேட்டை (கள்ளக்குறிச்சி): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
கடந்த 2019-ம் ஆண்டு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருந்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கள்ளக்குறிச்சி, உளுந்தூர்பேட்டை, ரிஷிவந்தியம், சங்கராபுரம் என மொத்தம் 4 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 88.39% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ள நிலையில், உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதியில் மட்டும் 89.25% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதிகளவில் கிராமப்புற பகுதிகளை கொண்ட உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதியில் விவசாயம் என்பது முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி வன்னியர்கள், பட்டியல் சமூக மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதியாகவும் உள்ளது.
இதில் எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு 1,50,411 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,50,244 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 44 பேரும் என மொத்தமாக 3,00,699 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
2026 கள நிலவரத்தை பொறுத்தவரை, அதிமுகவை சேர்ந்த குமரகுரு, திமுகவை சேர்ந்த வசந்தவேல், நாதகவை சேர்ந்த லோகேஸ்வரி, தவெகவை சேர்ந்த எம்.சுதாகர் என நான்கு முனைப்போட்டியில் களம் கண்டனர். அதேசமயம் வி.கே.சசிக்கலாவின் அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் தென்னந்தோப்பு சின்னத்தில் உதயகுமார் உட்பட மொத்தம் 14 பேர் போட்டியிட்ட்டுள்ளனர்.
கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 2,44,853 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது. அதில் திமுக சார்பில் எ.ஜெ.மணிகண்ணன் 1,15,451 வாக்குகள் எடுத்து, அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் குமரகுருவை 5,256 (1,10,195) வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். மேலும், நாதக வேட்பாளர் புஸ்பமேரி 9,000 வாக்குகளும், அமமுக வேட்பாளர் கே.ஜி.பி.ராஜாமணி 2,848 வாக்குகளும் பெற்றிருந்த நிலையில், நோட்டாவிற்கு மட்டும் 2,280 வாக்குகள் விழுந்திருந்தது.
அதேபோல, 1952 முதல் சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொண்டு வரும் இத்தொகுதியில் திமுக 6 முறையும், அதிமுக 6 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. திமுகவும், அதிமுகவும் சம பலத்தில் உள்ளது.
|உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2026
|2021
|எ.ஜெ.மணிகண்ணன்
|திமுக
|2016
|குமரகுரு
|அதிமுக
|2011
|குமரகுரு
|அதிமுக