ETV Bharat / state

திமுகவினருடன் தொடர்பா? 'கை பத்திரம்': அதிமுகவினருக்கு வேட்பாளர் பகீர் எச்சரிக்கை

திமுகவினருடன் அதிமுக நிர்வாகிகள் யாரேனும் தொடர்பில் இருந்தால் நானே ஏரியாவுக்குள் வந்து கையை உடைப்பேன் என குமரகரு பேசியுள்ளார்.

அதிமுக வேட்பாளர் குமரகுரு பேச்சு
அதிமுக வேட்பாளர் குமரகுரு பேச்சு
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 8, 2026 at 10:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: திமுகவினருடன் தொடர்பு வைத்துக் கொண்டால் கையை உடைப்பேன் என்று உளுந்தூர்பேட்டை அதிமுக வேட்பாளர் குமரருகு பேசியிருப்பது அக்கட்சியினரை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.

வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இதனால் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள், கட்சித் தொண்டர்கள் தொடர்ந்து பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கடந்த 2-ஆம் தேதி விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூரில் உள்ள வடிவேல் நகரில் நடந்த அதிமுக வேட்பாளர் அறிமுகக் கூட்டத்தில் உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதிஅதிமுக வேட்பாளர் குமரகுரு பேசிய பேச்சு பெரும் சர்ச்சையானது.

அப்போது குமரகுரு பேசுகையில், "அதிமுக நிர்வாகிகள் அல்லது தொண்டர்கள் யாராவது திமுகவினருடன் ரகசியமாக தொடர்பு வைத்துக் கொண்டால், அவர்கள் துரோகிகளாக கருதப்படுவர். அப்படி அவர்களுடன் நம் கட்சியினர் யாராவது தொடர்பில் இருந்தால், நானே நேரடியாக அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து அவர்களின் “கையை உடைப்பேன், கையை வெட்டுவேன்” என்று பகிரங்கமாக மிரட்டல் விடுத்தார்.

இவரின் இந்த வன்முறையைத் தூண்டும் வகையிலான பேச்சு, கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அதிமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சியினரையே கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

மேலும், அவரது இந்த பேச்சு அடங்கிய வீடியோவும் சமூகவலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இதனைப் பார்த்த நெட்டிசன்கள், "என்னப்பா, இவர் சினிமா வில்லன்களை மிஞ்சும் அளவுக்கு பெரிய ரவுடியாக மாறிவிட்டாரே?" என்று குறிப்பிட்டு குமரகுருவை விமர்சித்து வருகின்றன.

தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளை மீறி, வன்முறையைத் தூண்டும் வகையில் குமரகுரு பேசியிருப்பது பொதுமக்கள் மத்தியிலும் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கனவே கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் குமரகுரு ஆதரவாளர்களுக்கு மட்டுமே சீட் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கட்சிக்குள்ளேயே அதிருப்தி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், தற்போது தொண்டர்களை மிரட்டும் வகையில் அவர் பேசியிருப்பது அதிமுக வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பை உருவாக்கியுள்ளது.

ஏற்கனவே, கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி குமரகுரு தன்னை தாக்கியதாக மாவட்ட எம்ஜிஆர் இளைஞரணி செயலாளர் கிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

குமரகுரு
அதிமுக
ELECTION CAMPAIGN
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
ADMK CANDIDATE WARNING SPEECH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.