வாகன தணிக்கையில் சிக்கிய 9 பேர் கொண்ட கும்பல்- அதிரடி காட்டிய கோவை காவல்துறை
கைது செய்யப்பட்டுள்ள 9 பேர் மீதும் கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாக கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 6:23 PM IST
கோயம்புத்தூர்: உக்கடம் பகுதியில் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துறையினர், 9 பேர் கொண்ட கும்பலை மடக்கிப் பிடித்தனர்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் கேசவன். இவர் கோயம்புத்தூரை அடுத்துள்ள கோவைப்புதூரில் இ.பி.காலனியில் தங்கியிருந்து கல்லூரியில் படித்து வருகிறார். கடந்த ஜூலை மாதம் மாணவர் கேசவனின் அறைக்குள் புகுந்த மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல், அவரை மிரட்டி பணம், நகையைப் பறித்துச் சென்றுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மாணவர் கேசவன், குனியமுத்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் மீது வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய கும்பல், உக்கடம் பகுதியில் சுற்றித்திரிவதாக குனியமுத்தூர் காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து காவல்துறையினர், உக்கடம் பகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் அவ்வழியே வந்த வாகனத்தை மடக்கிப் பிடித்து அதில் பயணித்தவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர்.
வாகனத்தில் மொத்தம் 9 பேர் இருந்த நிலையில், 3 பேர் காவல்துறையினரால் தேடப்பட்டு வருபவர்கள் என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, அந்த 9 பேரையும் காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரித்தனர். அதில் பிடிபட்டவர்கள் கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
இதுகுறித்து கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல்துறையினர் கூறுகையில், "காவல்துறையினர் நடத்திய வாகனத் தணிக்கையில் பிடிபட்டவர்கள், சிவகங்கையைச் சேர்ந்த ஆகாஷ் (வயது 23), தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த மனோஜ்குமார் (வயது 26), திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த முத்துப்பாண்டி(வயது 24), கோயம்புத்தூர் சுந்தராபுரத்தைச் சேர்ந்த அண்ணாமலை (வயது 25), மதுரையைச் சேர்ந்த அருண்பாண்டி (வயது 27), தேனியைச் சேர்ந்த புவனேஷ் (வயது 22), சிவகங்கைச் சேர்ந்த அருண் (வயது 20), மதுரையைச் சேர்ந்த ராமர் (வயது 23), திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த கோபி (வயது 23) ஆகியோர் எனத் தெரிந்தது. மேற்கண்ட 9 பேரும் கூலிப்படையினராகச் செயல்பட்டு்ள்ளனர். அவர்கள் 9 பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்கள் மீது கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இதில் கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்றுள்ள கொள்ளை தொடர்பான வழக்கில் ஆகாஷ், மனோஜ்குமார், முத்துப்பாண்டி ஆகியோருக்கு தொடர்பு உள்ளது. அந்த வழக்கிலும் மேற்கண்ட மூவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கோயம்புத்தூரில் இருந்து தப்பிய இந்த கும்பல், தேனி மாவட்டத்துக்குச் சென்று அங்கே சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் ஒருவரின் வீட்டில் 110 சவரன் நகையைத் திருடியுள்ளனர். பின்னர், புதுடெல்லிக்குச் சென்று அங்கு சில வாரங்கள் தலைமறைவாக இருந்துள்ளனர். தொடர்ந்து கடந்த மாதம் புதுடெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்பினர்.
சிவகங்கை மாவட்டம், கீழடிக்குச் சென்று ஜேசிபி ஓட்டுநர் மாயக்கண்ணன் என்பவரை கொலை செய்துவிட்டு தப்பியுள்ளனர். கோயம்புத்தூரில் குற்றச்செயலில் ஈடுபடுவதற்காக வந்தபோது சிக்கியுள்ளனர். மேற்கண்ட 9 பேரும் கொடூர குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள்; ஒவ்வொருவர் மீதும் 5 முதல் 25 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இவர்களது பின்னணி குறித்து தொடர்ந்து விசாரித்து வருகிறோம்" என்றனர்.