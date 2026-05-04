உடுமலைப்பேட்டை தொகுதியைத் தக்க வைக்குமா அதிமுக?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: உடுமலைப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்- உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன், திமுக-ஜெயக்குமார், நாம் தமிழர் கட்சி- ராம்குமார், தமிழக வெற்றிக் கழகம்-சங்கர் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:33 AM IST

உடுமலைப்பேட்டை (திருப்பூர்): திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள உடுமலைப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

உடுமலைப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி மேற்கு தொடர்ச்சிமலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது. தேங்காய் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தி, விவசாயம், ஜவுளித் தொழில் போன்றவை இங்கு முக்கிய பொருளாதார ஆதாரங்களாகும். இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு தொகுதி வாக்காளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்

கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவில் உடுமலைப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 307 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்குகளைச் செலுத்தினர். இதன்மூலம் 87.37% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 71.50% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், தற்போது கூடுதலாக 15.87% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்

உடுமலைப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன், திமுக சார்பில் ஜெயக்குமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ராம்குமார், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் சங்கர் என மொத்தம் 11 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.

கடந்த தேர்தல்களின் விவரங்கள்

கடந்த 1951- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த 16 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக 8 முறையும், திமுக 4 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும், சுயேச்சை ஒருமுறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2001- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை தொடர்ந்து 5 தேர்தல்களில் அதிமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது.

கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் உடுமலைப்பேட்டை தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன், தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் முத்துவை 5,687 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தன்னரசுவை 21,895 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

வாக்காளர்கள் விவரங்கள்

உடுமலைப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தமாக 2,30,976 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,10,178 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,20,771 பெண் வாக்காளர்களும், 27 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.

உடுமலைப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை

தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2016 உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன்அதிமுக
2021 உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன்அதிமுக

