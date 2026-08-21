ETV Bharat / state

உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றியை எதிர்த்த வழக்கு - நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

வழக்கு தொடர்பாக மனுதாரர் மிலானி பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி அருள் முருகன், வழக்கின் விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்
உதயநிதி ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 6:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த மனு குறித்து வழக்கு தொடர்ந்த மிலானி பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலில் சென்னையில் உள்ள சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின், அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளரை விட 7,140 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

இந்த நிலையில், சட்டப் பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சி தலைவராக உள்ள உதயநிதி ஸ்டாலினின் தேர்தல் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி அந்த தொகுதி வாக்காளர் மிலானி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்த போது, உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வில்சன், தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி மனுத்தாக்கல் செய்திருப்பதால் மிலானி தாக்கல் செய்துள்ள தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்தார்.

இதையடுத்து உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்துள்ள நிராகரிப்பு மனு குறித்து தேர்தல் வழக்கின் மனுதாரர் மிலானி பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி அருள் முருகன், வழக்கின் விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

UDHAYANITHI REJECTION PETITION
ELECTION PETITION
UDHAYANITHI STALIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.