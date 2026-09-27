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உதயநிதி ஸ்டாலின் பகலிலேயே நிதானம் இல்லாமல் பேசுகிறார் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விமர்சனம்

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தற்போது திமுகவுக்கு முட்டுக்கொடுக்கிறார் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2026 at 4:10 PM IST

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மதுரை: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் ஆபாச பேச்சு, அவருடைய மனநிலையை பிரதிபலிக்கிறது என்றும், அவர் பகலிலேயே நிதானம் இல்லாமல் பேசுகிறார் எனவும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரை தமுக்கம் மைதானம் மாநாட்டு மையத்தில், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கான சமுதாய வளைகாப்பு விழா, எரிசக்தி மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தலைமையில் நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர் நிர்மல் குமார், செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சு, கடுமையான விமர்சனமா, ஆபாசப் பேச்சா என்பதை மக்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும். அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மூன்று தலைமுறைகளாக இதுபோன்று பேசி வருகிறார்கள்.

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உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு அவரது மனதில் இருப்பதை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது. அவர், விரக்தியின் உச்சத்தில், பகலிலேயே நிதானம் இல்லாமல் பேசுகிறார். பொது வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் எவ்வாறு பேச வேண்டும் என்பதில் பொறுப்பு இருக்க வேண்டும். உதயநிதி ஸ்டாலின், பொது வாழ்க்கையில் இருந்து ஒதுங்கிக் கொள்ள வேண்டும். உதயநிதியால் திமுகவிற்கு எதிர்காலம் இருக்கிறதா என்பதை திமுகவினர் சுயபரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும்.

40 ஆண்டுகளாக எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதாவை பின்பற்றி வந்த பெண்கள், தற்போது தமிழக முதல்வர் விஜய்யை பின்பற்றி வருகிறார்கள். உதயநிதி ஸ்டாலின் போன்ற ஒருவரை வைத்து கட்சி நடத்துவது குறித்து திமுகவினர் சிந்திக்க வேண்டும். அவர் பொது வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற வகையில் பேசுகிறாரா என்பதை அவர்களே பரிசோதித்துப் பார்க்க வேண்டும்.

அரசியல், ஆட்சி, மக்கள் பிரச்சினைகள் குறித்து புரிந்துகொள்ளாமல் அவர் பேசியிருப்பதாக தோன்றுகிறது. பொது வாழ்க்கைக்கு தகுதியே இல்லாதவர் உதயநிதி.

"திமுகவுக்கு முட்டுக்கொடுக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி"

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தற்போது திமுகவுக்கு முட்டுக்கொடுக்கிறார். அவர் அதிமுகவுக்கு வாக்கு சேகரிக்கிறாரா? அல்லது திமுகவுக்கு வாக்கு சேகரிக்கிறாரா? என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது. திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதன் மூலம் அதிமுகவை குழிதோண்டி புதைக்கும் வரை எடப்பாடி பழனிசாமி ஓயமாட்டார்.

"லஞ்சம் கேட்டால் புகார் கொடுக்கவும்"

அரசு அலுவலகங்களில் 100 சதவீதம் லஞ்சம் இல்லாமல் பணிகள் நடைபெறுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு உள்ளது. யாராவது லஞ்சம் கேட்டால் கொடுக்க வேண்டாம் என்று முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

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எந்த அரசு அலுவலகத்திலும், லஞ்சம் கேட்கப்பட்டாலும் பொதுமக்கள் துணிந்து புகார் அளிக்க வேண்டும். தகவல் கிடைத்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாற்றத்தை விரும்பிய அரசு இது. சமுதாயத்தை மாற்ற வேண்டிய இடத்தில் நாம் இருக்கிறோம்.

இக்கட்டான நேரங்களில் கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளனர். சில நிலைப்பாடுகளில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். அதுகுறித்து பேச வேண்டிய இடத்தில் பேசிக்கொள்வோம். என்ன நடந்தாலும் அதற்கு உரிய விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு உள்ளது” என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

தாராபுரம் இடைத்தேர்தலையொட்டி, இத்தொகுதிக்குட்பட்ட கொளத்துப்பாளையம் பகுதியில் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது அவர் முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து பேசிய சில விஷயங்கள் சர்ச்சையானதையடுத்து, அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இவ்வாறு விமர்சித்துள்ளார்.

TAGGED:

உதயநிதி ஸ்டாலின்
நிர்மல் குமார்
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NIRMAL KUMAR CRITICISES UDHAYANIDHI

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