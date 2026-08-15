சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதில் தவெக அரசு தோற்றுக்கொண்டிருக்கிறது - பிளஸ் 2 மாணவன் கொலை குறித்து உதயநிதி பதிவு
பள்ளி, கல்லூரிகளில் போதைப்பொருள் பயன்பாடு இருக்கிறதா? அதற்கு என்ன காரணம்? என்பதை எல்லாம் உரிய முறையில் விசாரித்து இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 15, 2026 at 3:25 PM IST
சென்னை: சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதில் இந்த அரசு எந்த அளவுக்கு தோற்றுக்கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு தமிழ்நாட்டில் தொடரும் கொலைகளே சாட்சி என உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை திருவொற்றியூர் விம்கோ நகரில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி அமைந்திருக்கிறது. இந்த பள்ளிக்கு அருகேயுள்ள அஜாக்ஸ் பேருந்து நிலையத்தின் பின்புறம் காலி மைதானம் ஒன்று உள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 14) மாலை சுமார் 4.30 மணியளவில் இந்த மைதானத்திற்கு வந்த 30க்கும் மேற்பட்டோர் கொண்ட கும்பல், பள்ளி மாணவர் ஒருவரை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளது.
இந்த தாக்குதலில் அந்த மாணவர் மயங்கி விழுந்துள்ளார். இதனைப் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள், மாணவர் ஒருவர் மயங்கிக் கிடப்பதாக அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
தகவலின் பேரில் அங்கு சென்ற போலீசார், காயங்களுடன் சுயநினைவின்றி கிடந்த மாணவரை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு மாணவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து மாணவரின் உடலை மீட்ட போலீசார், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்து, வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் உயிரிழந்த மாணவர், திருவொற்றியூரைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் என்பவரின் இளைய மகன் தனுஷ் என்பதும், விம்கோ நகரிலுள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் அவர் பிளஸ் 2 படித்து வந்ததும் தெரியவந்தது.
மேலும், தனுஷ் தனது நண்பருடன் சிறுநீர் கழிப்பதற்காக அந்த மைதானத்திற்குச் சென்றுள்ளார். அப்போது பிளஸ் 1 படிக்கும் மாணவர் ஒருவர் கஞ்சா புகைத்துக்கொண்டு, தனுஷின் நண்பருடைய முகத்தில் புகையை ஊதியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் தனுஷின் நண்பருக்கும் அந்த பிளஸ் 1 மாணவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இருவரையும் தனுஷ் விலக்கி விட்டுவிட்டு பின்னர் வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளார். இதையடுத்து வழக்கம்போல் நேற்று (ஆகஸ்ட் 14) பள்ளிக்கு வந்த தனுஷ், பள்ளி முடிந்ததும் மாலை வீட்டிற்குத் திரும்புவதற்காக பேருந்து நிலையத்திற்குச் சென்றுள்ளார்.
அப்போது அந்த பிளஸ் 1 மாணவர், தனது நண்பர்கள் சுமார் 30 பேருடன் அங்கு வந்துள்ளார். அவர்கள் தனுஷிடம் அவரது நண்பர் எங்கே என்று கேட்டுள்ளனர். அதற்கு அவர், தனது நண்பர் பள்ளிக்கு வரவில்லை என்று கூறியுள்ளார்.
இதையடுத்து தனுஷை பேருந்து நிலையத்தின் பின்புறம் உள்ள காலி மைதானத்திற்கு அழைத்துச்சென்று சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். மேலும், அவரது கழுத்துப்பகுதியில் காலால் மிதித்ததாகவும், இதில் அவர் உயிரிழந்ததாகவும் போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
சென்னை திருவொற்றியூரில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தைத் தட்டிக்கேட்டதால், அரசுப்பள்ளியில் +2 படித்து வந்த மாணவர் தனுஷ், 30 பேர் கொண்ட கும்பலால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.— Udhay (@Udhaystalin) August 15, 2026
கோவையில் போதை கும்பலை தட்டிக் கேட்டதற்காக கல்லூரி மாணவர் அமுதன் கொலை…
இதனிடையே மாணவர் தனுஷின் உயிரிழப்புக்கு நியாயம் கேட்டு அவரது உறவினர்கள் மற்றும் பெற்றோர் திருவொற்றியூர் காவல் நிலையம் முன்பு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில், போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தை கைவிட்டனர். போலீசார் இதுவரை 12 பேரை கைதுசெய்து தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில்,
“சென்னை திருவொற்றியூரில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தைத் தட்டிக்கேட்டதால், அரசுப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்த மாணவர் தனுஷ், 30 பேர் கொண்ட கும்பலால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியளிக்கிறது. கோவையில் போதை கும்பலை தட்டிக் கேட்டதற்காக கல்லூரி மாணவர் அமுதன் கொலை செய்யப்பட்ட, அடுத்த சில தினங்களில் சென்னையிலும் இத்தகைய கொடூரம் நடந்திருக்கிறது.
சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதில் இந்த அரசு எந்த அளவுக்கு தோற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு தமிழ்நாட்டிலே தொடரும் கொலைகளே சாட்சி. போதைப் பொருள் பயன்படுத்துவதையோ, விற்பதையோ அம்பலப்படுத்தினால், அவர்கள் கொலை செய்யப்படுவார்கள் என்பது ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் விடப்படும் எச்சரிக்கை.
நிர்வாகத் திறனற்ற இந்த கோமாளி சர்க்காரை கண்டு சமூக விரோதிகளுக்குத் துளியும் பயமில்லை என்பதே இதற்கு காரணம். குறிப்பாக, பள்ளிகளில், கல்லூரிகளில் இத்தகைய சம்பவங்கள் நடப்பதை அரசு கண்டும் காணாமல் வாயை மூடிக்கொண்டு இருப்பது வெட்கக்கேடு. மாணவர் தனுஷ் கொலைவழக்கில் குற்றவாளிகளை விரைந்து கைதுசெய்ய வேண்டும். இத்தகைய தொடர் சம்பவங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அரசு உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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பள்ளி, கல்லூரிகளில் போதைப்பொருள் பயன்பாடு இருக்கிறதா? அதற்கு என்ன காரணம்? இதன் பின்னால் யார் இருக்கிறார்கள்? என்பதை எல்லாம் உரிய முறையில் விசாரித்து இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், வன்முறை எதற்கும் தீர்வல்ல என்பதை உணர்த்தும் வகையில் மாணவர்கள் மத்தியில் கவுன்சல்ங் வழங்கி போதிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.