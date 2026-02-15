மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை முடக்க நினைத்தவர்களின் எண்ணம் நிறைவேறவில்லை: உதயநிதி ஸ்டாலின்
இந்தியாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்த ஒரு திட்டமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டம் இருப்பதாக உதயநிதி தெரிவித்தார்.
Published : February 15, 2026 at 8:27 PM IST
தஞ்சாவூர்: மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை முடக்க நினைத்தவர்களின் எண்ணத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் முறியடித்துள்ளதாக துணை முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
பட்டுக்கோட்டையில் ரூ.20 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய பேருந்து நிலையத்தை துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார். பேருந்து நிலையத்தை திறந்து வைத்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், "பட்டுக்கோட்டை நகராட்சி மிக நீண்ட பாரம்பரியம் கொண்ட ஒரு நகராட்சி. இன்னும் சொல்லப்போனால், மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகின்ற நகராட்சியாக பட்டுக்கோட்டை திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால், இந்த நகரத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஈடுகொடுக்கின்ற வகையில் ஒரு பேருந்து நிலையம் இருந்ததா என்று கேட்டால் இல்லை. பேருந்துகள் நிறுத்தும் இடம் மிக நெருக்கடியான இடமாக இருந்தது.
நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு அமைந்த பிறகு, பட்டுக்கோட்டையின் வளர்ச்சிக்காக இன்று பல்வேறு திட்டங்களைச் செய்து வருகிறோம். அதற்கு ஒரு உதாரணம்தான் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கக் கூடிய இந்தப் பேருந்து நிலையம். பட்டுக்கோட்டையின் எதிர்கால வளர்ச்சியை மனதில்கொண்டு இந்தப் பேருந்து நிலையத்தைத் தாராளமான இடவசதியோடு, அதிநவீனமான கட்டுப்பாட்டு வசதிகளோடு கட்டியிருக்கிறோம்.
நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களின் திராவிட மாடல் அரசைப் பொறுத்தவரை எல்லா ஊருக்கும் எல்லாம் என்ற அடிப்படையில் அனைத்து ஊர்களிலும் வளர்ச்சிப் பணிகளைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றோம். தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் 35,000 மாணவர்களுக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் மடிக்கணினி வசதி திட்டத்தைக் கொடுத்திருக்கிறார். இவை அனைத்தையும் விட மிக மிக முக்கியமான ஒரு திட்டம், இங்கே இவ்வளவு மகளிர் வந்திருக்கிறீர்கள், உங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய முகத்திலும் மகிழ்ச்சி தெரிகிறது. இந்தியாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்த ஒரு திட்டம், அதுதான் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டம்.
இன்று இந்தத் திட்டத்திற்கு முட்டுக்கட்டை போடப் பலர் திட்டமிட்டார்கள். இந்தச் சூழ்ச்சிகளையெல்லாம் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தகர்த்தெறிந்து இன்று 5,000 ரூபாயை மகளிருக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இப்படி மக்கள் நலத் திட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி, பேருந்து நிலையம் போன்ற உள்கட்டமைப்புப் பணிகளைச் செய்வதாக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது. இது மக்களுக்கான அரசாக தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது" என்றார்.