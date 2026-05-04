புதிதாக அமைய உள்ள அரசுக்கு வாழ்த்துகள்; உதயநிதி ஸ்டாலின்
புதிதாக அமைய உள்ள அரசுக்கு வாழ்த்துகள் என்று துணை முதவமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 4, 2026 at 8:46 PM IST
சென்னை: சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழை, தொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் இருந்து பெற்றார்.
இதையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், " சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுத்த தொகுதி மக்களுக்கு முழு உழைப்பையும் அர்ப்பணிப்பேன்.
என்னுடைய தலைவர் வழியில் சேப்பாக்கம் தொகுதியில் வெற்றிக்காக உழைத்த அத்தனை நிர்வாகிகளுக்கும், மக்களுக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒரு முடிவு எடுத்து ஓட்டு போட்டு இருக்கிறார்கள். அந்த தீர்ப்பை நாங்கள் தலைவணங்கி ஏற்றுக் கொள்கிறோம்.
வெற்றி பெற்ற அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், புதிதாக பொறுப்பேற்க கூடிய அரசுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வெற்றி, தோல்வி பிரச்சனை இல்லை" என்று கூறினார்.