பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி என்பது மாபெரும் நம்பிக்கை மோசடி - எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின்

கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலம் ரூபாய் ரூ.50,000 வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற குறு விவசாயிகளுக்கு முழுமையாக பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்

Published : May 26, 2026 at 3:07 PM IST

சென்னை: தவெக அரசின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி என்பது விவசாயிகளுக்கு இழைக்கப்படும் மாபெரும் நம்பிக்கை மோசடி என எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு விவசாயிகளின் பயிர்க்கடனை தள்ளுபடி செய்துள்ளது குறித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி என்ற பெயரில் விவசாயிகளை ஏமாற்றி இருக்கிறது த.வெ.க அரசு. தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, 5 ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு முழுமையான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி என்று வாக்குறுதி தந்தார்கள்.

ஆனால், இப்போது ரூ.50,000 வரையிலான கடனுக்கு மட்டுமே முழு தள்ளுபடி என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். இது விவசாயிகளுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதி. மாபெரும் நம்பிக்கை மோசடி. ஏற்கனவே, 200 யூனிட் வரை கட்டணமில்லா மின்சாரம் என்று சொல்லிவிட்டு, 500 யூனிட்டுக்கு மேல் பயன்படுத்தினால் அது கிடையாது என்று அதிர்ச்சி தந்தார்கள். இப்போது, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி என்ற பெயரில், SCAM செய்கிறார்கள். இப்படி, இன்னும் நிறைய ஏமாற்றங்களுக்கு மக்கள் மனசளவுல தயாரா இருக்கணுமா CM saar?” என பதிவிட்டுள்ளார்.

நேற்று கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலம் ரூபாய் ரூ.50,000 வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற குறு விவசாயிகளுக்கு முழுமையாக பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார். இந்த அறிவிப்பை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் தலைவர் பி.ஆர். பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் விமர்சனம் செய்துள்ளனர்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், விவசாயிகள் கடன் தள்ளுபடி என தவெக அரசு அறிவித்துள்ளது எவ்வளவு பெரிய தில்லுமுல்லு என விவசாயிகளுக்கு புரியும். விவசாயிகளை ஏமாற்றும் எந்த ஒரு அரசும் நிலைத்ததாக சரித்திரமே இல்லை என விமர்சித்துள்ளார்.

அதேபோல் விவசாயி பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி குறித்து பி.ஆர்.பாண்டியன், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு உழவர்களுக்கு பயனளிக்காது, அதனை மறுபரிசீலினை செய்ய வேண்டும். மேலும் நடப்பாண்டுக்கான புதிய கடன் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு தீவிரமாக செயல்படுத்த வேண்டும். நிதி ஆதாரங்களை பெருக்கிக் கொண்டு கடன் தள்ளுபடி நடவடிக்கையை தொடர வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.

