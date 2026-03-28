திமுக வேட்பாளர் பட்டியலில் அதிக இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு ஏன்? உதயநிதி ஸ்டாலின் விளக்கம்

பாஜக மத்தியில் ஆட்சியில் இருப்பதால் தங்களால் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய முடியவில்லை என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 8:16 PM IST

சென்னை: புதிய இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வரவேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக, சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிக இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான திமுக வேட்பாளர்களின் பட்டியலை வெளியிட்ட பின் மெரினா கடற்கரையில் உள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் அண்ணா மற்றும் கருணாநிதி நினைவிடத்தில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

அப்போது அவருடன் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக பொருளாளர் டிஆர் பாலு, துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா, அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, எ.வ.வேலு, ரகுபதி, அன்பில் மகேஷ் உள்ளிட்டோரும் உடனிருந்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த உதயநிதி ஸ்டாலின் "மீண்டும் சேப்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறேன். சேப்பாக்கம் மக்கள் மீண்டும் எனக்கு வாய்ப்பளிப்பார்கள் என நம்புகிறேன். நாளை மறுநாள் முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில், தொகுதி மக்களையும் சந்தித்து பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்வேன்" என்றார்.

புதியவர்களின் வருகை திமுகவுக்கு சவாலாக இருக்குமா? என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "திமுக வேட்பாளர் பட்டியலில் நிறைய புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. புதிய இளைஞர்கள் அரசியலில் வர வேண்டும் என்று அதிக இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இளைஞர்களின் நம்பிக்கையை திமுக இயக்கம் பெற வேண்டும், அதற்காகவே அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது" என தெரிவித்தார்

மேலும் பேசிய அவர், "புதிதாக வாய்ப்பு கிடைத்தவர்கள் மக்களை சந்தித்து வெற்றிய பெறுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நீட்டை ஒழிப்போம் என்று சொன்னேன். ராகுல் காந்தியும் அதையே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தபோது சொன்னார். மத்தியில் காங்கிரஸ் இயக்கம் ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழ்நாட்டில் நிச்சயம் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படும். பாஜக இருப்பதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் நீட்டை ரத்து செய்ய முடியவில்லை" என தெரிவித்தார்.

