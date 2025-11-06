முதல் முறையாக சென்னையில் கேம் டெவெலப்பர் மாநாடு... கலைஞரை நினைவு கூர்ந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி!
2024-25 ஆம் ஆண்டில் 11.19% மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியை எட்டி, இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியைக் கொண்ட ஒரே மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளதாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 6, 2025 at 4:48 PM IST
சென்னை: கேம் டெவெலப்பர் மாநாடு சென்னையில் நடைபெறுவது மகிழ்ச்சியாக உள்ளதாக துணை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சென்னை நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையத்தில் தமிழ்நாடு தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை, எல்காட் (ELCOT) இணைந்து நடத்தும் 17 ஆவது "INDIA GAME DEVELOPER CONFERENCE 2025 (IGDC 2025)" மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "இந்தியா கேம் டெவலப்பர் மாநாட்டின் (IGDC) 17-வது பதிப்பைத் தொடங்கி வைப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இந்த மாநாடு முதன்முறையாக சென்னையில் நடைபெறுவது எங்களுக்கு பெருமையான தருணம். முன்பு இது நாட்டின் வடக்குப் பகுதிகளிலும் பின்னர் ஹைதராபாத்திலும் நடத்தப்பட்டது. விளையாட்டு மேம்பாடு மற்றும் டிஜிட்டல் படைப்புத் துறைகளை உலகத் தரத்திற்கு உயர்த்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட தமிழ்நாடு அரசு அதன் AVGC-XR (அனிமேஷன், விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், கேமிங், காமிக்ஸ் மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்ட ரியாலிட்டி) கொள்கை 2025 ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிலையில், இன்று ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லைக் எட்டியுள்ளது.
தமிழ்நாடு எப்போதும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தில் முன்னணியில் இருந்து வருகிறது. எங்கள் தொலைநோக்குத் தலைவர் கலைஞர் 1975-இல் ELCOT ஐ நிறுவினார். 1998-ஆம் ஆண்டிலேயே ஒரு தனி IT துறையை உருவாக்கியவர் கலைஞர். நாட்டிலேயே முதன்முறையாக, கலைஞர் 1990-களில் மாநில ஐ.டி.கொள்கையை அறிமுகப்படுத்தினார். பள்ளிகளில் கணினி கற்றலை கொண்டு வந்தார். கலைஞர் வழிகாட்டுதலின் கீழ், தமிழ்நாடு அரசு முதலீடுகளை ஈர்க்கும், தொழில் வளர்ச்சியை வழிநடத்தும் மற்றும் இந்தியாவின் ஐடி புரட்சியில் தமிழ்நாட்டை ஒரு முன்னோடியாக நிலைநிறுத்தும் ஒரு வலுவான கொள்கை கட்டமைப்பை வழங்கியது. தொழில்நுட்பக்கல்வியை மாநிலத்தின் ஒவ்வொரு மூலைக்கும் கொண்டு செல்ல கலைஞர் அவர்கள் பள்ளிகளில் கணினி கல்வியை அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த முயற்சி தமிழ்நாட்டின் டிஜிட்டல் புரட்சிக்கு வித்திட்டது.
கலைஞர் வழியில் முதலமைச்சர் உற்பத்தி மற்றும் சேவைகள் இரண்டையும் தொடர்ந்து ஊக்குவித்து, தமிழ்நாடு ஒரு தேசிய தகவல் தொழில்நுட்ப மையமாக இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளார். அவரது தொடர்ச்சியான முயற்சிகளுக்கு நன்றி, மாநிலத்தின் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளன. தொழில்நுட்பத்தையும், புதுமையையும் ஒரு சேர கொண்டுள்ளது. தமிழ்நாடு 2024-25 ஆம் ஆண்டில் 11.19% மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது. மேலும் இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியைக் கொண்ட ஒரே மாநிலமாகத் தமிழ்நாடு உள்ளது.
10,800-க்கும் மேற்பட்ட தொடக்க நிறுவனங்களுடன், தமிழ்நாட்டின் புதுமை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு வெறும் 3 ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டின் AVGC-XR கொள்கை வணிகம் செய்வதை எளிதாக்குதல், உள்கட்டமைப்பு, கல்வி திறன் மேம்பாடு மற்றும் நிதி ஊக்கத்தொகைகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுகின்றது. ELCOT இல் ஒரு பிரத்யேக வசதிப் பிரிவு, ஊக்கத்தொகைகள், இணக்கங்கள் மற்றும் வணிக ஆதரவிற்கான ஒற்றைச் சாளரமாகச் செயல்படும், இது தமிழ்நாட்டை பணிபுரிய வசதியான இடமாக மாற்றும் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆறு மாதங்களுக்குள் சென்னையில் ஒரு சிறந்த மையம் நிறுவப்படும். அதைத் தொடர்ந்து கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருச்சி, சேலம் மற்றும் திருநெல்வேலியில் பிராந்திய மையங்கள் அமைக்கப்படும். மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மாணவர்களை கேமிங் தொழில்களை நோக்கி வழிநடத்த தொழில் விழிப்புணர்வு திட்டங்கள், இருமொழி சிறு புத்தகங்கள் மற்றும் மெய்நிகர் பட்டறைகளையும் தமிழ்நாடு அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.
ஊதியம், உற்பத்தி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றில் தள்ளுபடிகள் உட்பட தொடக்க நிறுவனங்கள், MSMEகள் மற்றும் பெரிய ஸ்டுடியோக்களுக்கான ஊக்கத் தொகைகள், தமிழ்நாட்டை உலகளாவிய போட்டித்தன்மை வாய்ந்த படைப்பாற்றல் மையமாக மாற்றும். தமிழ்நாட்டின் AVGC-XR கொள்கை வெறும் தொழில்துறையைப் பற்றியது மட்டும் அல்ல.இது கற்பனை, படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமைகளை மேம்படுத்துவது தொடர்புடையது. தமிழ்நாடு மேலும் வளர உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு வேண்டும் எங்களுடன் சேர்ந்து வளர உங்களை வரவேற்கிறேன். தமிழ்நாடு தொழில் தொடங்க உகந்த மாநிலம். இந்த மாநாடு மகத்தான வெற்றியடைய வாழ்த்துகிறேன், மேலும் இந்த AVGC-XR கொள்கை வரலாறு படைக்கட்டும்" என்றார்.