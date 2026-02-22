'10 தோல்வி எடப்பாடியையும், மொத்த தோல்வி மோடியையும்...' - கோவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அனல் பேச்சு
நாங்கள் ED -க்கும் பயப்பட மாட்டோம், மோடிக்கும் பயப்பட மாட்டோம் என்று துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.
Published : February 22, 2026 at 10:07 PM IST
கோயம்புத்தூர்: பத்து தோல்வி எடப்பாடியையும், மொத்த தோல்வி மோடியையும் இந்த தேர்தலில் விரட்டி அடிக்க வேண்டும் என்று கோவை இளைஞரணி கூட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.
கோவை மாவட்டம், கருமத்தம்பட்டி அருகே உள்ள கணியூரில் மேற்கு மண்டல திமுக இளைஞரணி நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் இன்று மாலை நடைபெற்றது. இதில், திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்றார்.
அப்போது மேடையில் உரையாற்றிய உதயநிதி ஸ்டாலின், '' இந்தியாவிற்கே வழி காட்டும் தலைவராக ஸ்டாலின் இருக்கிறார். பா.ஜ.கவிற்கு எதிரான ஜனநாயக போரை ஸ்டாலின் தலைமையில் நடத்த வேண்டும் என பிற தலைவர்கள் நினைக்கின்றனர்.
பா.ஜ.க அடிமை கூட்டம் நீதிமன்றம் மூலம் மகளிர் உரிமை தொகையை நிறுத்த முயன்றனர். அதை தெரிந்துக்கொண்ட முதல்வர் முன்கூட்டியே பணத்தை அளித்தார். மேலும், மகளிர் உரிமை தொகையினை 2,000 ஆக உயர்த்தபடும் என்ற வாக்குறுதியையும் முதல்வர் கொடுத்துள்ளார்.
காலை 7 மணிக்கு 5,000 பணம் அக்கவுண்டில் வந்தவுடன், மக்கள் 9 மணிக்குள் பணத்தை எடுத்து விட்டனர். மத்திய அரசின் மீது மக்களுக்கு அவ்வளவு பயம் இருக்கிறது. மோடி டி.வியில் வந்தாலே மக்கள் பயப்படுகின்றனர். ஸ்டாலின் வந்தால் மகிழ்ச்சியோடு பார்க்கின்றனர்.
நாங்கள் ED -க்கும் பயப்பட மாட்டோம், மோடிக்கும் பயப்பட மாட்டோம். மகளிருக்கான விடியல் பயண திட்டத்தை மோடி விமர்சனம் செய்கிறார். மோடிக்கு ஏற்ற அடிமையாக எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறார்.
இளைரணி நிர்வாகிகள் ஒவ்வொரு வீடாக சென்று திமுக அரசின் சாதனைகளை எடுத்து சொல்ல வேண்டும். தேர்தலுக்கு இன்னும் 50 நாட்களே உள்ளன. இந்த தேர்தலில் இளைஞர்களுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என தலைவர்களிடம் கேட்டு இருக்கிறேன். இன்று பல பேர் நம்மை அழிக்க கனவு காண்கின்றனர். ஆனால், ஆயிரம் உடன் பிறப்பு இருக்கும் வரை நாம் வளர்ந்து கொண்டே இருப்போம். யாரும் அழிக்க முடியாது. உதய சூரியன் ரத்ததில் ஊறிய சின்னம், எத்தனை பேர் வந்தாலும் அதை அழிக்க முடியாது.
10 தோல்வி எடப்பாடியையும், மொத்த தோல்வி மோடியையும் இந்த தேர்தலில் விரட்டி அடிக்க வேண்டும். இரண்டாவது முறையாக ஸ்டாலின் முதல்வராக அமர வேகமாக உழைக்க வேண்டும். இளைஞரணியின் பங்கு தேர்தலில் முக்கியமாக இருக்க வேண்டும்.'' என்றார்.