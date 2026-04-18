டெல்லி அணியை வீழ்த்தி தமிழ்நாடு வெல்லும்; கரூரில் உதயநிதி ஸ்டாலின் நம்பிக்கை
பாஜகவினர் எத்தகைய சூழ்ச்சி செய்தாலும் தமிழக மக்கள் அவர்களை நிராகரிப்பார்கள் என உயநிதி ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : April 18, 2026 at 10:36 PM IST
கரூர்: டெல்லி அணியை தமிழகத்தில் காலூன்ற விடக்கூடாது என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார்.
கரூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் தியாகராஜன் மற்றும் அரவக்குறிச்சி தொகுதி வேட்பாளர் எம்ஏல்ஏ இளங்கோ ஆகியோரை ஆதரித்து தமிழக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கரூர் பேருந்து நிலையம் ரவுண்டானா பகுதியில் இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
பிரச்சாரத்தில் பேசிய அவர், "கரூர் மாவட்டத்தில் கடந்த முறை நடைபெற்ற தேர்தலில் நான்கு தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி பெற்றது. இம்முறையும் திமுக 4 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் 1.35 கோடி மகளிர்க்கு மகளிர் உரிமைத் தொகை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வந்தது. அதனை தேர்தலை காரணம் காட்டி நிறுத்துவதற்கு மத்திய அரசு சதி செய்தது. இதனை அறிந்த தமிழக முதல்வர் மூன்று மாதத்திற்கான மகளிர் உரிமை தொகை மற்றும் கோடைகால சிறப்பு நிதியாக ரூ.2000 என ரூ.5000 பணத்தை வங்கி கணக்கில் செலுத்தினார்.
இந்த தேர்தலில் திமுக அளித்துள்ள வாக்குறுதிகளில் முக்கியமானது மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2 ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட இருப்பதுதான். காலை உணவு திட்டம் தற்போது ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை இருப்பதை, எட்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் விரிவுபடுத்தபடும் என வாக்குறுதி அளித்துள்ளோம். மேலும், மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் ரூ.8000 கூப்பன் வழங்கும் திட்டம் மூலம் நீங்களே விரும்பிய பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ள முடியும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எடப்பாடி பழனிச்சாமி டெல்லியில் இருந்து ஒரு அணியை அழைத்து வந்து தேர்தலை சந்திக்கிறார். நாம் தமிழ்நாடு அணி, எனவே தமிழ்நாடு அணி தான் வெற்றி பெற வேண்டும். டெல்லியில் இருந்து அமைக்கப்பட்டுள்ள பாஜக தலைமையிலான அணி, தமிழகத்தில் நுழைய விடாதவாறு தடுக்க நீங்கள் அனைவரும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும்.
தேர்தலுக்கு இன்னும் நான்கு தினங்களே உள்ள நிலையில், அனைவரும் மக்களை சந்தித்து ஐந்து ஆண்டுகளில் திமுக அரசு செய்த சாதனைகள், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திமுக அரசு செய்யப் போகும் சாதனைகளை கூறி வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும்" என்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து குளித்தலை திமுக வேட்பாளர் சூரியனூர் சந்திரன், கிருஷ்ணராயபுரம் திமுக வேட்பாளர் சி.கே.ராஜா ஆகிய இருவரை ஆதரித்து கிருஷ்ணராயபுரம் கடைவீதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
அங்கு பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் தமிழகத்தில் ஆட்சி கட்டிலில் அமர ஆசைப்படுகிறார். அவர் அமைத்திருக்கும் டெல்லி கூட்டணி தமிழகத்திற்குள் நுழைவு விழாமல் தடுக்க வேண்டியது அனைத்து வாக்காளர்களின் கடமை" என்றார்.