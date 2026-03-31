மோடியின் முரட்டு அடிமை எடப்பாடி பழனிசாமி - உதயநிதி அரூரில் பேச்சு
2026 தேர்தல் தமிழ்நாட்டுக்கும், டெல்லிக்குமான தேர்தல் என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 31, 2026 at 9:16 PM IST
தருமபுரி: எடப்பாடி பழனிசாமி மோடியின் முரட்டு அடிமையாக மாறிவிட்டதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் தீவிரமடைந்து வரும் சூழலில், திமுக இளைஞரணி தலைவரும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று (மார்ச் 31) தருமபுரியில் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். அதன்படி, தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சண்முகத்தை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
அப்போது, அரூர் ரவுண்டான பகுதியில் பேசிய அவர், “2021 தேர்தல் மாதிரி இல்லாமல், இந்த தேர்தலில் நிச்சயம் திமுக வேட்பாளரை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும். கடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவுடன் முதலமைச்சர் போட்ட முதல் கையெடுத்து, விடியல் பேருந்து. கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகையை நிறுத்த வேண்டும் என்று அதிமுகவும், பாஜகவும் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றனர். ஆனால், முதலமைச்சர் ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கினார்.
பல நல்ல திட்டங்கள் தொடர வேண்டும் என்றால், திமுக 7-வது முறையாக ஆட்சியமைக்க வேண்டும். இந்த (அரூர்) தொகுதியில் நமக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இல்லையென்றாலும், பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளோம். ரூ.8 ஆயிரம் இல்லத்தரசி கூப்பன் உள்ளிட்ட ஏராளமான தேர்தல் வாக்குறுதிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பல நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தியதன் மூலம், இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு முதன்மை மாநிலமாக திகழ்கிறது. ஆனால், ஒன்றிய அரசு நாம் கேட்கும் நிதியை கொடுப்பதில்லை. இருந்தாலும், முதலமைச்சர் மக்களின் தேவைகளை அறிந்து, திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறார்.
தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஒரு அதிமுக அடிமை ஆட்சியை அமைய விடக்கூடாது. தேர்தல் என்பதால், மோடியும், அமித் ஷாவும் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறார்கள். ஆனால், தமிழ்நாட்டிற்கு எதையும் செய்யாத பாஜகவை இங்கிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும். அதிமுகவுக்கு அளிக்கும் ஒவ்வொரு வாக்கும், பாஜகவுக்கு அளிப்பதற்கு சமம். இந்த தேர்தல் தமிழ்நாட்டுக்கும், டெல்லிக்குமான தேர்தல். மோடியா? தமிழ்நாடா? என பார்க்கக்கூடிய தேர்தல்.
நாம் ஒவ்வொரு முறையும் டெல்லியை ஓட ஓட விரட்டி இருக்கிறோம். இந்த முறையும் மோடியையும், அமித் ஷாவையும் விரட்ட வேண்டும். ஜாடிக்கு ஏற்ற மூடி என்பது போல மோடிக்கு ஏற்றவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. முரட்டு பக்தரை பார்த்திருப்போம். ஏன் முரட்டு தொண்டரைக் கூட பார்த்திருப்போம். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமியை போல ஒரு முரட்டு அடிமையை பார்த்திருக்கிறீர்களா? இந்த முரட்டு அடிமையை மக்கள் விரட்டியடிக்க வேண்டும்” என விமர்சித்தார்.