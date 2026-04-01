'யாருக்கும் அஞ்ச மாட்டேன், சுயமரியாதையுடன் அரசியல் செய்கிறேன்' - இபிஎஸ்க்கு உதயநிதி பதிலடி
மோடி, அமித் ஷா என யாராக இருந்தாலும் பயப்பட மாட்டேன், எந்த பிரச்சனையிலும் மக்களுடன் நின்று போராடுவேன் என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : April 1, 2026 at 9:06 PM IST
வேலூர்: நான் யாருக்கும் அஞ்ச மாட்டேன், சுயமரியாதையுடன் அரசியல் செய்து வருவதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் நந்தகுமாரை ஆதரித்து, திமுக இளைஞரணி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று ஒடுகத்தூர் மற்றும் அணைக்கட்டு பகுதிகளில் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
அப்போது பேசிய அவர், “அணைக்கட்டு பகுதி மக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கையான மேல்அரசம்பட்டு அணை ரூ.173 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்த நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பீஞ்சமந்தை, ஜார்தான்கொல்லை போன்ற மலைப்பகுதிகளுக்கு முதன்முறையாக சாலை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அணைக்கட்டு அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மகளிருக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து வசதி, அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலை உணவுத் திட்டம், கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1000 கல்வி உதவித்தொகை உள்ளிட்ட பல நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகையாக தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 வழங்கப்படுகிறது. மீண்டும் திமுக ஆட்சி தொடரும் பட்சத்தில், மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்த்தப்படும், காலை உணவுத் திட்டம் 8ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும், முதியோர் உதவித்தொகை ரூ.2,000-மாக உயர்த்தப்படும், வீடு இல்லாதவர்களுக்கு 10 லட்சம் கலைஞர் கனவு இல்லங்கள் கட்டித் தரப்படும் என பல வாக்குறுதிகளை நமது முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்” என்றார்.
உதயநிதிக்கு அரசியல் அனுபவம் இல்லை என்ற எடப்பாடி பழனிசாமியின் விமர்சனத்துக்கு பதிலளித்த அவர், ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்தபோது அவரின் ஆதரவிலும், பின்னர் சசிகலா, ஓபிஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆதரவிலும் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் பதவியை பெற்றார். அரசியல் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பலரை கடந்து, தனது பதவியை தக்கவைத்துக கொண்டார். தற்போது தனது அரசியல் நிலைபாட்டை பாதுகாக்க மோடி மற்றும் அமித் ஷா ஆகியோரின் ஆதரவை நாடி வருகிறார்.
ஆனால், எந்த மிரட்டலுக்கும் அஞ்சாத அனுபவம் எனக்கு உள்ளது. மோடி, அமித் ஷா என யாராக இருந்தாலும் பயப்பட மாட்டேன். எந்த பிரச்சனையிலும் மக்களுடன் நின்று போராடுவேன். எப்போதும் சுயமரியாதையுடன் அரசியலில் செயல்படுவேன்” என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் உறுதியாக தெரிவித்தார்.