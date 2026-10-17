தவெக நிர்வாகியிடம் சிக்கிய பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மெத்தபெட்டமைன்: கைது நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து கட்சியிலிருந்து நீக்கம்
இதற்கிடையே திருப்பூண்டியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பூபாலனை கட்சி பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்குவதாக தவெகவின் நாகை மாவட்ட செயலாளர் சுகுமாறன் அறிவித்துள்ளார்.
Published : October 17, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 3:40 PM IST
நாகப்பட்டினம்: தவெக நிர்வாகி உள்பட 4 பேர் வீட்டில் இருந்து பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருளைமத்திய வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரக அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக நால்வரையும் கைது செய்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட நபர் தவெக-வில் இருந்து நீக்கப்படுவதாக மாவட்ட செயலாளர் சுகுமாறன் அறிவித்துள்ளார்.
நாகையில் இருந்து இலங்கைக்கு மெத்தபெட்டமைன் (Methamphetamine) என்ற போதைப்பொருள் கடத்தப்பட உள்ளதாக கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில், மத்திய வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகத்தின் (DRI) திருச்சி மண்டல அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அதன்படி, அதிகாலை 6 மணியளவில் வேளாங்கண்ணி அருகே பிரதாப ராமபுரத்தில் உள்ள சுகன் என்பவரது வீட்டில் 16 பேர் கொண்ட அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அதைத் தொடர்ந்து, சுகன் தொடர்புடைய இடங்கள், அவரது சகோதரர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதில், நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து இலங்கைக்கு மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருளை கடத்த திட்டமிட்டிருந்தது தெரியவந்துள்ளது. தொடர்ந்து, இதில் தொடர்புடைய த.வெ.க மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினரும், வழக்கறிஞருமான பூபாலன் இல்லத்தில் சோதனை நடத்தினர். அப்போது, வேளாங்கண்ணியில் தங்கும் விடுதி ஒன்றை ஒப்பந்த அடிப்படையில் சுகன் நடத்தி வருவதும், பூபாலனின் மனைவி இலங்கையை சேர்ந்தவர் என்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
தொடர்ந்து, பூபாலன்(42), சுகன்(27), சதீஷ்குமார்(30), மணிகண்டன் (39) ஆகிய நான்கு பேரையும் இந்த வழக்கில் சேர்த்து அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சதீஷ்குமாரின் வீட்டிலிருந்த கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
ரூ. 270 கோடி மதிப்பு?
சோதனையின் முடிவில், மொத்தம் 135 கிலோ மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், சர்வதேச சந்தையில் இதன் மதிப்பு சுமார் ரூ. 270 கோடிக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருளுடன் நான்கு பேரையும் கைது செய்த அதிகாரிகள், நாகப்பட்டினம் சுங்கத்துறை அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்று தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
எனினும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப் பொருளின் துல்லியமான மதிப்பை மத்திய வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் இதுவரை வெளியிடவில்லை.
மேலும், இந்த கடத்தலில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்புள்ளதா? போதைப்பொருள் எங்கிருந்து கொண்டுவரப்பட்டது? கடத்தல் வலையமைப்பில் மேலும் யாரேனும் உள்ளனரா? என்பது குறித்தும் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையே, பூபாலனை கட்சியில் இருந்து நீக்கியிருப்பதாக த.வெ.க அறிவித்துள்ளது.
கட்சியில் இருந்து நீக்கம்
இதுதொடர்பாக மாவட்ட தவெக செயலாளர் சுகுமாறன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “நாகை மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினராக செயல்பட்டு வந்த திருப்பூண்டியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பூபாலன் மீது, உயர்ரக போதைப் பொருள் கடத்தல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டில், அவரது வீட்டில் இருந்து பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள உயர்ரக போதைப்பொருள் மத்திய போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு உளவுத்துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கட்சியின் கண்ணியம், நற்பெயர் மற்றும் ஒழுக்கக் கட்டுப்பாட்டிற்கு முற்றிலும் முரணாகச் செயல்பட்டதன் காரணமாக, பூபாலன் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவி உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் உடனடியாக நீக்கப்படுகிறார். இனிவரும் காலங்களில் அவருக்கும் நமது கட்சிக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. எனவே, நாகை மாவட்டக் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் யாரும் அவருடன் கட்சி ரீதியாக எவ்வித தொடர்பும் வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது” என திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உதயநிதி கண்டனம்
இந்நிலையில், போதைப்பொருள் கடத்தல் சம்பவத்திற்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “தமிழ்நாட்டில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வேதாரண்யத்தில் பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சுமார் 135 கிலோ மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருளை இலங்கைக்குக் கடத்த முயன்ற த.வெ.க. நிர்வாகி பூபாலனை ஒன்றிய அரசின் வருவாய் புலனாய்வுத்துறை கைது செய்துள்ளது பெரும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வேதாரண்யத்தில் பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சுமார் 135 கிலோ மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருளை இலங்கைக்குக் கடத்த முயன்ற த.வெ.க. நிர்வாகி பூபாலனை ஒன்றிய அரசின் வருவாய் புலனாய்வுத்துறை கைது செய்துள்ளது பெரும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. ‘முதலமைச்சர் Drugs-ஐ விடு Sports-ஐ எடு’ என்று மாரத்தான் ஓடினால், அவரது கட்சிக்காரர்கள், ‘முதலமைச்சர் சொல்வதை விடு, Drugs-ஐ எடு’ என்று செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். கைது செய்யப்பட்ட பூபாலனிடம் இருந்து பல லட்சம் ரூபாய் பணமும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் ECR வழியாக பயணித்து வந்ததாகவும் தெரிய வந்துள்ளது. அப்படியென்றால், அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் யார்? யார் யாரிடமிருந்து போதைப்பொருளை பெற்றார்? இலங்கை தவிர்த்து வேறு எங்கெல்லாம் விற்பனை செய்ய இருந்தார்? ஆளுங்கட்சியின் பவர் சென்டர்களுக்கு பங்கு கொடுப்பதால் தான் இவ்வளவு தைரியமாக போதைப்பொருள் கடத்துகிறாரா? ஆட்சிக்கு வந்ததும் போதைப்பொருளை ஒழிப்பேன் என்று சொன்ன Dummy முதலமைச்சர், தன் கட்சிக்காரர்களையே போதைப்பொருள் கடத்தவிட்டு வேடிக்கைப் பார்ப்பது தான் அவரது போதைப்பொருள் ஒழிப்பு லட்சணமா? இந்த வழக்கின் முழுப்பின்னணியையும் ஆராய்ந்து இதன் பின்னால் உள்ள அனைவரது மீதும் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் ஒன்றிய அரசின் NIA, ED போன்ற அமைப்புகள் தீவிர விசாரணை நடத்திட வேண்டும்.— Udhay (@Udhaystalin) October 16, 2026
‘முதலமைச்சர் Drugs-ஐ விடு Sports-ஐ எடு’ என்று மாரத்தான் ஓடினால், அவரது கட்சிக்காரர்கள், ‘முதலமைச்சர் சொல்வதை விடு, Drugs-ஐ எடு’ என்று செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். கைது செய்யப்பட்ட பூபாலனிடம் இருந்து பல லட்சம் ரூபாய் பணமும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் ECR வழியாக பயணித்து வந்ததாகவும் தெரியவந்துள்ளது.
அப்படியென்றால், அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் யார்? யார் யாரிடமிருந்து போதைப்பொருளை பெற்றார்? இலங்கை தவிர்த்து வேறு எங்கெல்லாம் விற்பனை செய்ய இருந்தார்? ஆளுங்கட்சியின் பவர் சென்டர்களுக்கு பங்கு கொடுப்பதால் தான் இவ்வளவு தைரியமாக போதைப்பொருள் கடத்துகிறாரா?
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ஆட்சிக்கு வந்ததும் போதைப்பொருளை ஒழிப்பேன் என்று சொன்ன Dummy முதலமைச்சர், தன் கட்சிக்காரர்களையே போதைப்பொருள் கடத்தவிட்டு வேடிக்கைப் பார்ப்பது தான் அவரது போதைப்பொருள் ஒழிப்பு லட்சணமா? இந்த வழக்கின் முழுப்பின்னணியையும் ஆராய்ந்து இதன் பின்னால் உள்ள அனைவரது மீதும் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் ஒன்றிய அரசின் NIA, ED போன்ற அமைப்புகள் தீவிர விசாரணை நடத்திட வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.