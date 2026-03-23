ETV Bharat / state

திமுக வேட்பாளர் நேர்காணலில் கலந்துகொண்ட உதயநிதி; யோசித்து முடிவெடுப்பதாக கூறிய தலைமை

தொகுதி மக்களுக்கு என்னென்ன செய்திருக்கிறீர்கள்; நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கும், சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்பன உள்ளிட்ட கேள்விகளை தன்னிடம் கேட்டார்கள் என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 8:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: திமுக வேட்பாளர் நேர்காணலில் கலந்துகொண்ட துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தன்னிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்; இறுதியாக என்ன கூறி அனுப்பினார்கள் என்பது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. திமுக, அதிமுகவை பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட தங்கள் கூட்டணியை உறுதி செய்துவிட்டன. திமுக இன்னும் தொகுதிப் பங்கீட்டை முழுமையாக முடிக்கவில்லை. அதிமுக இன்னும் அதை தொடங்கவே இல்லை.

விஜய்யின் தவெகவும், சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சியும் தனித்து களம் காணவுள்ளன. இந்த சூழலில், திமுக வேட்பாளர் நேர்காணல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின், அமைச்சர் துரைமுருகன், கே.என். நேரு உள்ளிட்டோர் தலைமையில் இந்த நேர்காணல் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி வேட்பாளர் நேர்காணலில் அத்தொகுதி எம்எம்ஏவும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார். மேலும், திருவள்ளூர் கிழக்கு, திருவள்ளூர் மத்திய தொகுதி, திருவள்ளூர் மேற்கு, சென்னை வடக்கு உள்ளிட்ட தொகுதிகளுக்கான நேர்காணலும் நடைபெற்றது.

இந்த நேர்காணலில் கலந்துகொண்டு வெளியே வந்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், "மற்ற தொகுதி நபர்களிடம் என்ன கேட்கிறார்கள் என்பது பற்றி எனக்கு தெரியவில்லை. என்னிடம் சேப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் என்ன பணிகளை எல்லாம் இதுவரை மேற்கொண்டீர்கள் என கேட்டார்கள். என்னென்ன பணிகளை செய்திருக்கிறோம் என்பது பற்றி விவரித்தேன்.

எஸ்ஐஆரில் எவ்வளவு வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என கேட்டார்கள். அதற்கு பதிலளித்தேன். மேலும், எஸ்ஐஆருக்கு பிறகு என்னென்ன பணிகள் எல்லாம் கட்சி சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டது என கேட்டார்கள். கூறினேன். நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கும், சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கும் இடையேயான வித்தியாசம் பற்றி கேட்டார்கள். அதற்கு பதிலளித்தேன். தொகுதி மக்களுக்காக என்ன செய்துள்ளீர்கள் என கேட்டார்கள். விரிவாக பதிலளித்தேன்.

பிறகு, போய் வாருங்கள்; யார் வேட்பாளர் என யோசித்து முடிவு அறிவிப்பதாக சொல்லி அனுப்பி விட்டார்கள்" என உதயநிதி கூறினார். யார் வேட்பாளர் என சொல்லவில்லையா என நிருபர்கள் கேட்டதற்கு, "அது எப்படி கூறுவார்கள்; தலைவர்தான் அறிவிப்பார்" எனத் தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, நேர்காணலுக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசி அமைச்சர் நாசர், "திமுகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. சொன்னதையும் சொல்லாததையும் முதலமைச்சர் செய்துள்ளார். மகளிர் உரிமைத் தொகை, விடியல் பயணம், மாணவர்களுக்கான காலை உணவு திட்டம் என பல்வேறு திட்டங்கள் மக்கள் மத்தியில் சென்றடைந்துள்ளது. எனவே வெற்றி உறுதி" என்றார்.

TAGGED:

உதயநிதி ஸ்டாலின்
திமுக நேர்காணல்
DMK ALLIANCE
TAMILNADU ELECTION 2026
UDHAYANIDHI STALIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.