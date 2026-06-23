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'செங்கல்பட்டு கோர்ட்டில் கணவனை தேடும் மனைவி'.. முதலமைச்சரின் குட்டிக் கதைக்கு உதயநிதி பதிலடி

குட்டிக்கதை கூறுகிறேன் என்ற முதலமைச்சரின் உளறல், அவை மாண்புக்கு முற்றிலும் எதிரானது என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் (கோப்புப்படம்)
உதயநிதி ஸ்டாலின் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 6:37 PM IST

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சென்னை: சட்டமன்றத்தில் இன்று முதலமைச்சர் விஜய் கூறிய குட்டிக் கதைக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி வெளியிட்ட பதிவு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

17வது சட்டமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்தொடர், கடந்த 18-ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இதனிடையே, சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் வாய் திறப்பதே இல்லை என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று விமர்சித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், இன்றைய கூட்டத்தொடரில் முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றினார். அப்போது அவர், திமுகவை கடுமையாக சாடி பேசியதால் சட்டமன்றத்தில் அனல் பறந்தது.

"தமிழகத்தின் நிதி நிலைமையை மோசமாக்கிவிட்டு, நமக்கு ஆட்சி செய்ய தெரியாது எனக் கூறுகிறார்.

ஆமாம், எங்களுக்கு தெரியாதுதான். எங்கள் அமைச்சர்களுக்கு மக்கள் பணத்தை சுருட்ட தெரியாது. டாஸ்மாக்கில் கட்சி நிதி என்கிற பெயரில் பெரும் கொள்ளை நடந்துள்ளது. தோண்ட தோண்ட இன்னும் நிறைய வரும் போலயே" என முதலமைச்சர் விஜய் பேசினார்.

முதலமைச்சரின் இந்த பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, திமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

அப்போது தொடர்ந்து பேசிய விஜய், ஒரு குட்டிக் கதையை கூறினார். "ஒரு வயதான பெரியவர், வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக நெற்றியில் கை வைத்துக் கொண்டு எதையோ தேடிக் கொண்டிருந்தார்.

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அதை பார்த்த சிறுவன் ஒருவன், என்ன தேடிட்டு இருக்கீங்கனு கேட்டான். அதற்கு அவர், "எங்க உங்க அப்பாவை காணோம்" என்று கேட்டார். எதிர்க்கட்சிகள் போன்று நானும் இதுபோன்ற சம்பந்தம் இல்லாத கதைகளை சொல்ல முடியும்" என முதலமைச்சர் விஜய் கூறினார்.

பதிலடி கொடுத்த உதயநிதி

இதற்கு எதிர்வினை ஆற்றும் விதமாக, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டார்.

அதில், "சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு பதிலுரை என்ற பெயரில் scripted அவதூறுகளை அள்ளிவீசி acting performance காட்டி இருக்கிறார் முதலமைச்சர்.

பேரவையின் live Camera-வை, சினிமா camera என்று நினைத்துக் கொண்டு அவர் பேச, அதனை எதிர்க்கட்சிகளின் குறுக்கீடுகள் இன்றி single take-இல் shoot செய்ய வேண்டும் என்று பேரவைத்தலைவர் மெனக்கெட்டது ஏற்புடையது அல்ல.

முதலமைச்சரின் பதிலுரையில் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளும் - பஞ்ச் டயலாக்கும் மட்டும் தான் இருந்ததே தவிர, மின்வெட்டு - விவசாயிகள் பிரச்சினை - மோசமாகி இருக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு - வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கான திட்டங்கள் பற்றி எந்த பதிலும் இல்லை.

எதிர்க்கட்சிகள் தூண்டுதலில் விவசாயிகள் போராடுவதாக விவசாயிகளை அவர் கொச்சை செய்ததுக் கண்டிக்கத்தக்கது.

'கணவனை தேடும் மனைவி'

குட்டிக்கதை சொல்கிறேன் என்ற அவரது உளறல், அவை மாண்புக்கு முற்றிலும் எதிரானது. செங்கல்பட்டு கோர்ட்டில் கணவனை தேடும் மனைவி கதை எல்லாம், தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும்.

ஆகவே, நடிகர் விஜய் என்பதை மறந்து, இனியாவது தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக அவர் நடந்து கொள்ள வேண்டும்" என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

உதயநிதி ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் விஜய் குட்டிக் கதை
கணவனை தேடும் மனைவி
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