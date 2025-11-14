"ரீல்ஸ் வாழ்க்கை இல்லை... ஆக்கப்பூர்வ சிந்தனையில் கவனம் செலுத்துங்கள்" - உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவுரை!

Bihar Election Results 2025

மாணவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் நேரத்தை செலவிடாமல் ஆக்கபூர்வமான செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

Published : November 14, 2025 at 5:13 PM IST

Choose ETV Bharat

சென்னை: இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸ் பார்க்கும் பழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. ரீல்ஸ் வாழ்க்கை இல்லை, ரியலான வாழ்க்கையில் உதவுவது கல்வி மட்டும் தான் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்த நாளான இன்று (நவ.14) நாடு முழுவதும் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், காரைக்குடி அழகப்பா அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த குழந்தைகள் தின நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார். இதில், மாநிலம் முழுவதும் 5,34,000 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.241 கோடி மதிப்பிலான மிதிவண்டிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியை காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார்.

தொடர்ந்து, விழாவில் மாணவர்களுக்கு மத்தியில் உரையாற்றிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “ பெண்களுக்கு கல்வியுரிமை மறுக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து, தற்போது அதிகளவில் பெண்கள் பள்ளியில் சேர்ந்து படிப்பது திராவிட இயக்கத்தின் நூறாண்டு போராட்டத்தின் வெற்றி. கல்வி ஏழ்மையை போக்கும் மிகப் பெரிய ஆயுதம். கல்வி, பணம் மட்டுமல்ல, நம்பிக்கையும் ஆற்றலும் அளிக்கும்.

ஒரு குடும்பத்தின் ஏழ்மையை நீக்கக் கூடிய ஒரே சக்தி கல்வி தான். அதனால் தான் தமிழக முதலமைச்சர் கல்வித் துறையில் இந்தியாவிலேயே அதிக நலத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி வலியுறுத்தியபடி மாணவர்கள் ‘ஏன்? எதற்கு? எப்படி?’ என்று தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்ப வேண்டும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: ''தமிழக முதல்வரால் காவிரி நதிநீர் உரிமை பறிபோய் விடுமோ? என்ற ஐயம் எழுகிறது'' - பி.ஆர்.பாண்டியன் கவலை!

மேலும், மாநிலம் முழுவதும் 22 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு பள்ளிகளில் காலை உணவு வழங்கப்படுகிறது. தமிழ் புதல்வன், புதுமைப்பெண் திட்டங்கள் மூலம் 8 லட்சம் கல்லூரி மாணவர்கள் மாதம் ரூ.1,000 பெறுகின்றனர்.விரைவில் கல்லூரிகளில் இலவச லேப்டாப் திட்டம் மீண்டும் அறிமுகமாகிறது. தொடர்ந்து, ‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்தின் மூலம் யுபிஎஸ்சி தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸ் பார்க்கும் பழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. ரீல்ஸ் வாழ்க்கை இல்லை. அதில் வருவது பெரும்பாலும் பொய்யான உலகம். ரியலான வாழ்க்கையில் உதவுவது கல்வி தான். மாணவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் நேரத்தை செலவிடாமல் ஆக்கபூர்வமான செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்” என்றார்.

மேலும்,“ஆசிரியர்கள் உடற்கல்வி நேரத்தை குறைத்து பிற பாடங்களை நடத்த வேண்டாம். முடிந்தால் கூடுதல் நேரம் வழங்கி மாணவர்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவ வேண்டும். படிப்பு எவ்வளவு முக்கியமோ, உடல் ஆரோக்கியமும் அதே அளவுக்கு அவசியம். கல்வியில் முன்னேறும் மாணவர்கள் குடும்பத்தையும், தமிழகத்தையும் முன்னேற்றுவார்கள்” என்றார்.

