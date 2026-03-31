பாஜக எத்தனை அணிகளாக வந்தாலும் தமிழகத்தில் திமுகதான் சாம்பியன்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

கீழ்பென்னாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் கு.பிச்சாண்டியை ஆதரித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

Published : March 31, 2026 at 7:39 AM IST

திருவண்ணாமலை : பாஜக எத்தனை அணிகளாக வந்தாலும், தமிழ்நாட்டில் திமுக தான் சாம்பியன் என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பென்னாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் கு.பிச்சாண்டியை ஆதரித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், “திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் இத்தொகுதியில் உங்களுக்கு (மக்கள்) பரீச்சயமான வேட்பாளரை நிறுத்தியுள்ளோம். உங்களின் இந்த வரவேற்பை பார்க்கும்பொழுது, உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு வாக்களிப்பது என ஏற்கனவே நீங்கள் முடிவு செய்துவிட்டீர்கள் என்பதை உணர்கிறேன்.

திமுக ஆட்சியில் கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதி மக்களுக்காக பல திட்டங்களை நாங்கள் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மங்கலம் கிராமத்தில் புகழ்பெற்ற போர் மன்னர் லிங்கேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் காத்திருப்போர் கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்பெண்ணாத்தூர் உள்ளிட்ட 156 கிராமங்கள் பயன்பெறும் வகையில் ரூ.15 கோடி மதிப்பீட்டில் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. துரிஞ்சாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ரூ.4.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

புரிஞ்சல் ஆற்றின் குறுக்கே வெரையூர் மற்றும் தண்டரை கிராமத்தை இணைக்கும் உயர்மட்ட பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. கீழ்பெண்ணாத்தூரில் ரூ.3 கோடி மதிப்பில் மினி உள்விளையாட்டு அரங்கம், வேட்டவலம் பேரூராட்சியில் எரிவாயு தகனமேடை உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை திமுக அரசு செயல்படுத்தியுள்ளது. திமுக மீண்டும் ஆட்சியில் அமரும் போது, இன்னும் பல நலத்திட்டங்களை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம்" என உதயநிதி வாக்குறுதி அளித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடுதான் அதிகபட்சமாக 11.19 சதவீதம் வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறது. பிரதமர் மோடியும் அமித்ஷாவும் அடிக்கடி தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தாலும் கூட, நம் மாநிலத்திற்கு அவர்கள் நிதி வழங்குவதில்லை. தமிழ்நாட்டிற்கு கல்வி நிதி கொடுத்தாலும், கொடுக்காவிட்டாலும் இந்தியை திணிக்க விடப்போவதில்லை என்ற முழு மூச்சில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்.

புதிய கல்விக் கொள்கையை தமிழ்நாடு ஏற்காது என்று கூறிய ஒரே முதல்வர் தமிழ்நாடு முதல்வர் மட்டும்தான். இதை பார்த்து, பல்வேறு மாநில முதல்வர்களும் புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கின்றனர். மத்திய அரசு தமிழகத்தை தொடர்ந்து வஞ்சித்து வருகிறது. பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாடு என்ற பெயரையே அவர்கள் குறிப்பிடவில்லை. இவ்வாறு தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கும் கூட்டத்துடன் கூட்டணி வைத்திருப்பவர்தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி” என உதயநிதி விமர்சித்தார்.

மேலும் பேசிய உதயநிதி, "ஜாடிக்கு ஏற்ற மூடி என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப, மோடிக்கு ஏற்ற அடிமையாக எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் பாஜகவிற்கு ஒருபோதும் அனுமதி இல்லை. தமிழ்நாடு என்றைக்குமே டெல்லிக்கு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்தான். வரவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தல் தமிழ்நாடா? டெல்லியா? என்பதை தீர்மானிக்க போகும் தேர்தல் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது.

பாஜக தற்பொழுது தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு அணிகளாக வலம் வருகிறது. ஆனால் எத்தனை அணிகள் வந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் எப்போதுமே திமுகதான் சாம்பியன். அதிமுக கூட்டணி 'மேட் இன் டெல்லியாக' (Made In Delhi) உள்ளது. தேர்தல் முடிந்தவுடன் அதிமுக கூட்டணிக்கு கேரண்டியும் கிடையாது. வாரண்டியும் கிடையாது. அதிமுகவின் ஃபியூஸ் பிடுங்கப்படும். அதிமுகவின் ஃபியூஸை பாஜக பிடுங்குகிறதோ இல்லையோ, நாம் நிச்சயம் பிடுங்க வேண்டும்” என உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.

