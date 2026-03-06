பெண்களின் முன்னேற்றமே திராவிட மாடல் ஆட்சியின் வெற்றி: உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருமிதம்
மக்களின் கோரிக்கை எதுவாக இருந்தாலும் அது முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று நிறைவேற்றப்படும் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : March 6, 2026 at 8:41 AM IST
திருநெல்வேலி: பெண்களின் முன்னேற்றமே திராவிட மாடல் ஆட்சியின் வெற்றி என தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
நெல்லை பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மைதானத்தில், முடிவுற்ற திட்டங்களைத் தொடங்கி வைக்கும் விழா, புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவிழா மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த அரசு விழாவில் தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு, 3.30 கோடி மதிப்பில் முடிவுற்ற பணிகளைத் திறந்து வைத்தும், 57 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும், மற்றும் 100.9 கோடி மதிப்பில் 18,830 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து உரையாற்றிய தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “இந்த விழாவில் ஆண்களை விட பெண்களே அதிகம் பங்கேற்றுள்ளனர். இதுவே திராவிட மாடல் ஆட்சியின் வெற்றிக்குச் சாட்சி. நான் எப்போது நெல்லைக்கு வந்தாலும் தனி உற்சாகம் பிறக்கிறது. ‘மகளிர் நலனே மாநில நலன்’ என்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு, பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கும் வகையில் பல்வேறு முக்கிய திட்டங்களை நமது முதலமைச்சர் செயல்படுத்தி வருகிறார். தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லாத பல திட்டங்களையும் அவர் செயல்படுத்தி இருக்கிறார்.
பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பயன்பெறும் வகையில் காலை உணவு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அரசு கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கு 10 லட்சம் லேப்டாப் உள்ளிட்டவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அனைத்து திட்டங்களுக்கும் மணிமகுடமாய் ‘கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம்’ செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மாதந்தோறும் மகளிருக்கு உரிமைத் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இப்போது உரிமைத் தொகை பெறுகிற பெண்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே 31 லட்சமாக உயர்ந்திருக்கிறது.
தேர்தலை காரணம் காட்டி, இந்த திட்டத்தை சிலர் நிறுத்த நினைத்தார்கள். ஆனால் தமிழக முதலமைச்சர் மூன்று மாதங்களுக்கான மகளிர் உரிமைத் தொகையை முன்கூட்டியே பெண்களின் கணக்கில் வரவு வைத்ததோடு, கோடைகால சிறப்பு நிதியையும் வழங்கினார். பட்டாவை மக்கள் தேடிச்சென்று வாங்கிய காலம் போய், அரசே நேரடியாக மக்களை சந்தித்து பட்டா வழங்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
இத்தகைய திட்டங்களால் இந்தியாவிலேயே தமிழகம் 11.19 சதவீதம் வளர்ச்சியுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. இதே வளர்ச்சி பயணத்தில் ‘திராவிட மாடல் 2.0’ இன்னும் பல புதிய திட்டங்களுடன் தொடரும். மக்களின் கோரிக்கை எதுவாக இருந்தாலும் அது முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு நிறைவேற்றப்படும்” என தெரிவித்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.