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கோவை கல்லூரி மாணவன் அமுதன் கொலைக்கு தமிழ்நாடு அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும் - உதயநிதி ஸ்டாலின்

கோயம்புத்தூர் மாணவன் கொலை குறித்த விளக்கத்தை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வரும் திங்கட்கிழமை கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் போது அளிக்கலாம் என சபாநாயகர் தெரிவித்தார்.

சட்டப்பேரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின்
சட்டப்பேரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 2:53 PM IST

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சென்னை: கோயம்புத்தூரில் கல்லூரி மாணவன் அமுதன் கொலை செய்யப்பட்டதற்கு தமிழ்நாடு அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரானது ஆகஸ்ட் 5 முதல் நடைபெற்று வருகிறது. 2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண்மை திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கை மீதான பொது விவாதம் இன்று 4ஆம் நாளாக நடைபெறுகிறது.

தொடர்ந்து தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தீர்மானம் சட்டமன்றத்தில் நிறைவேறப்பட்டது. பின்னர், முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சம்பவம் குறித்து சட்டப்பேரவையின் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் குறித்து பேசினார்.

அப்போது பேசுகையில், “இன்று தமிழ்நாடே அதிர்ச்சி அடையும் ஒரு சம்பவம், நேற்று முன்தினம் கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்றுள்ளது. கோயம்புத்தூர் ஒத்தக்கால் மண்டபம் பகுதியில் இருக்கக் கூடிய, ஒரு தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருந்த அமுதன் என்ற மாணவன், நேற்று 20 பேர் கொண்ட கும்பலால், அதுவும் அவருடன் படித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களால் அடித்து கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

இதனை ஒரு தனி நபர் சம்பவமாக நாம் பார்க்க முடியாது. இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும். ஏனென்றால் வழக்கு விசாரணைக்காக மாணவர் அமுதனை, கோவை செட்டிப்பாளையம் போலீசார் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்துள்ளனர். அப்போது அமுதனிடம் மாணவர்கள் மத்தியில் போதைப்பொருள் விற்பனை செய்யும் கும்பல் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி உள்ளனர்” என்றார். அப்போது குறுக்கிட்டு பேசிய சபாநாயகர் சுருக்கமாக பேசும்படி எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதியை வலியுறுத்தினார்.

தொடர்ந்து பேசிய சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “போதைப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டிய காவல்துறை, போதைப்பொருட்கள் விற்ற நபர்களை அழைத்து புகார் கொடுத்த நபர்கள் பற்றி கூறியுள்ளனர். அந்த கோபத்தில், அந்த கும்பல் மாணவன் அமுதனை அடித்து கொலை செய்துவிட்டதாக அவரது பெற்றோர் ஊடகங்களில் தெரிவித்துள்ளனர்.

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காவல்துறையின் இந்த அலட்சியம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். இனியும் இதுபோன்ற சம்பவம் நடக்காத வகையில் பார்த்து கொள்ள வேண்டும், மாணவன் அமுதன் கொலைக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும்” என்றார். அப்போது குறுக்கிட்டு பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், திங்கட்கிழமை அன்று இந்த விவகாரம் தொடர்பான கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் போது நீங்கள் முழுமையாக பேசலாம்” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், பதிலளிக்க முயன்ற போது, எதிர்க்கட்சியினர் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து விரிவான கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் மற்றும் அதற்கான விளக்கத்தை திங்கட்கிழமை அளிக்கலாம் என்று சபாநாயகர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

COIMBATORE STUDENT AMUTHAN DEATH
உதயநிதி ஸ்டாலின்
கோவை கல்லூரி மாணவன் கொலை
TAMILNADU ASSEMBLY
TN ASSEMBLY UDHAYANIDHI STALIN

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