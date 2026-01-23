மினி ஸ்டேடியங்கள் கட்டி முடிக்கப்படுவது எப்போது? - பேரவையில் உதயநிதி அளித்த உறுதி
10 ஆண்டு கால அதிமுக ஆட்சியில் விளையாட்டுத் துறைக்கு மொத்தமாக ரூ.380 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. 5 ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் விளையாட்டுத் துறையின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக 600 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : January 23, 2026 at 6:33 PM IST
சென்னை: ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி என எந்தவித பாகுபாடும் பார்க்காமல் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் மினி ஸ்டேடியம் கட்டி முடிக்கப்படும் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் உறுதியளித்தார்.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசும்போது, ''தொகுதிக்கு ஒரு ஸ்டேடியம் கட்டித் தரப்படும் என்று கூறிய வாக்குறுதி என்ன ஆச்சு?'' என்று, கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு தமிழ்நாடு விளையாட்டுத் துறை அமைச்சரும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலளித்து பேசியதாவது:
திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின்னர் விளையாட்டுத்துறை சார்பில் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் மினி ஸ்டேடியம் கட்டி தரப்படும் என்று முதல்வர் அறிவித்தார். அவ்வாறு 82 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஸ்டேடியம் கட்டுவதற்காக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டியுள்ளார். இதற்காக அரசு சார்பில் 2.50 கோடி ரூபாயும், சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியில் இருந்து ரூ.50 லட்சம் என்று மொத்தமாக 3 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
82 ஸ்டேடியத்தில் 8 ஸ்டேடியங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள ஸ்டேடியங்களும் வரும் பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் கட்டி முடிக்கப்படும். மேலும் 141 தொகுதிகளிலும் மினி ஸ்டேடியங்கள் கட்டுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 3 முதல் 5 ஏக்கர் வரையிலான நிலம் கிடைக்கும் பகுதியில் ஸ்டேடியம் கட்டும் பணி துவங்கப்படுகிறது.
விளையாட்டு அரங்கத்தை பொறுத்தவரை குறைந்தது 5 விளையாட்டு பயிற்சிகளுக்கு வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். இந்த அனைத்து மினி ஸ்டேடியத்தில் உடற்பயிற்சிக் கூடம் கட்டாயம் கட்டப்படுகிறது. மினி ஸ்டேடியம் கட்டும் பகுதியில் அதிகமாக விளையாடப்படும் விளையாட்டை கண்டறிந்து, அந்த வீரர்கள் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கான விளையாட்டு அரங்கம் கட்டுவதற்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகிறது.
ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி என எந்த பாகுபாடும் பார்க்காமல் அனைத்து தொகுதிகளிலும் மினி ஸ்டேடியம் கட்டும் முயற்சியில் தமிழ்நாடு அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சட்ட மன்ற தொகுதியிலும் மினி ஸ்டேடியம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. 62 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் தொகுதிகளில் 32 தொகுதிகளில் ஸ்டேடியம் பணி நடைபெற்று வருகிறது. 4 பாஜக சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 3 தொகுதிகளில் மினி ஸ்டேடியம் கட்டப்பட்டு வருகிறது என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், கடந்த 5 ஆண்டுகால அதிமுக ஆட்சியில் விளையாட்டு துறையில் வளர்ச்சிக்காக 170 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. 10 ஆண்டு கால அதிமுக ஆட்சியில் விளையாட்டு துறையின் வளர்ச்சிக்காக மொத்தமாக 380 கோடி ரூபாய் மட்டுமே நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் 5 ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் விளையாட்டுத்துறையின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக மட்டுமே 600 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சொல்வதை செய்யும் அரசாக திமுக அரசு திகழ்கிறது.
எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை 2015 ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியில் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. 2019 ஆண்டு அதற்காக அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. ஆனால், 8 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. தேர்தல் வரவுள்ளதால் பிரதமர் மோடி இன்று சென்னை வந்துள்ளார். எப்படியும் 10 முறையாவது இனி தமிழ்நாட்டிற்கு பிரதமர் வந்து விடுவார்.
தமிழகம் வரும் பிரதமரை மதுரைக்கு அழைத்துச் சென்று எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுவதற்கான இடத்தை காண்பித்து எப்போது தான் இதற்கு விடிவு காலம் பிறக்கும்? என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்க வேண்டும். எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு விடிவு காலம் வந்தால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நன்றி சொல்வார்கள். முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைக்க அதிமுக முயற்சி செய்யலாம். ஆனால் ஒரு புது ஸ்டேடியத்தை எவ்வாறு சோற்றில் மறைக்க அதிமுக முயற்சிக்க முடியும்? என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.