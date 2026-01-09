தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு கட்டமைத்து வருகிறது - உதயநிதி ஸ்டாலின்
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் என்றாலே தொழில்நுட்ப உலகிற்கு சென்னை தான் மிகச்சிறந்த இடம் என்பதை உறுதி செய்துள்ளோம் என அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்தார்.
Published : January 9, 2026 at 8:54 PM IST
சென்னை: தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு கட்டமைத்து வருகிறது என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.
சென்னை, நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை சார்பில் தகவல் தொழில்நுட்ப உச்சி மாநாடு நேற்று, இன்று என இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்றது. இதன் நிறைவு விழாவில் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பேசினார்.
அப்போது அவர், "அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் தமிழகம் முன்னணியில் இருப்பதற்கு திராவிட இயக்கத்தின் தொலைநோக்கு பார்வையே காரணம். 1997 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாகத் தமிழகத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கையை மறைந்த முதல்வர் கலைஞர் அறிமுகப்படுத்தினார். 1998-லேயே பள்ளிகளில் கணினி கல்வியைக் கொண்டு வந்த பெருமை அவருக்கு உண்டு. அந்த அடித்தளத்தில் தான் இன்றைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு கட்டமைத்து வருகிறது.
தொழில்நுட்பத்தின் பலன்கள் வசதி படைத்தவர்களுக்கு மட்டும் கிடைக்காமல், அடித்தட்டு மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதே இந்த அரசின் இலக்கு. கால் நூற்றாண்டுக்கு முன் ரேடியோ, தொலைக்காட்சி போன்றவை ஒரு சிலரிடமே இருந்தன. ஆனால், கலைஞர் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் வண்ணத் தொலைக்காட்சிகளை வழங்கி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார். அதே வழியில், இன்று தமிழக அரசு 10 லட்சம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகளை வழங்கி வருகிறது. இது உலகளாவிய தொழில்நுட்பப் போட்டியில் நம் மாணவர்கள் பங்கேற்கப் பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறையில் இந்தியாவில் முதன்முறையாக ‘வீரர்கள் மேலாண்மை அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 5500-க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்களின் பயிற்சி, உடல்நலம் மற்றும் திறன்கள் டிஜிட்டல் முறையில் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. மேலும், 'சி.எம் டிராபி' போட்டிகளில் ஈ-ஸ்போர்ட்ஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, மாநிலம் முழுவதும் 6,000-க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் அதில் பங்கேற்றுள்ளனர்.
தமிழகத்தை ஒரு டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றும் இலக்கை நோக்கி நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதற்கு தேவையான டேட்டா சென்டர்கள், தடையில்லா மின்சாரம் மற்றும் அதிவேக இணைய வசதிகளை ஏற்படுத்த அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது" என்றார்.
அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன்
நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பேசும் போது, ''கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் தகவல் தொழில்நுட்ப மாநாட்டை நடத்தும் கலாச்சாரத்தை உருவாக்கியிருப்பது பெருமை அளிக்கிறது. தொடர்ந்து நான்காவது ஆண்டாக இந்த மாநாட்டை நடத்தி வருவதன் மூலம், ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் என்றாலே தொழில்நுட்ப உலகிற்கு சென்னை தான் மிகச்சிறந்த இடம் என்பதை உறுதி செய்துள்ளோம்.
இந்த ஆண்டு மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கல்லூரிகளில் 61 'உமேஜின் டி.எக்ஸ்' விரிவுரைகள் நடத்தப்பட்டன. இதன் மூலம் சுமார் 20,000 மாணவர்கள் நேரடியாக பயனடைந்துள்ளனர். சுமார் 153 சிறந்த பேச்சாளர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர். அவர்களில் 90 பேர் அந்தந்தக் கல்வி நிறுவனங்களில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது மாணவர்களுக்குப் பெரும் ஊக்கத்தை அளித்துள்ளது.
இந்த கண்காட்சியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட புத்தொழில் நிறுவனங்கள் தங்களது நவீன கண்டுபிடிப்புகளை காட்சிப்படுத்தின. கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு இரு மடங்கு பார்வையாளர்கள் வருகை தந்தனர். ஐ.சி.டி அகாடமி மற்றும் எல்காட் நிறுவனங்களின் சிறப்பான ஒருங்கிணைப்பு இதற்கு மிக முக்கிய காரணம்.
இந்த ஆண்டின் சிறப்பு அம்சமாக கலைத் துறையில் செயற்கை நுண்ணறிவின் தாக்கம் குறித்த விவாதங்கள் அமைந்தன. இசை, திரைப்படம் மற்றும் கேமிங் துறைகளில் AI எப்படி மாற்றங்களை உருவாக்குகிறது என்பது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. மனிதர்களுக்கும், கணினிகளுக்கும் இடையிலான படைப்பாற்றல் எல்லைகள் சுருங்கி வரும் இந்த யுகத்தில் புதிய சிந்தனைகளை வளர்த்தெடுக்க இந்த மாநாடு உதவியுள்ளது'' என்றார்.
மாநாட்டின் நிறைவாக பல்வேறு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. மேலும், பல்வேறு பிரிவுகளில் சிறந்து விளங்கியவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.