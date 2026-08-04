ஒன்றரை மணி நேரம் விசாரணைக்கு பிறகு உதயநிதி விடுவிப்பு - தொண்டர்கள் ஆராவாரம்
உதயநிதி ஸ்டாலினை விசாரணைக்கு அழைத்து வந்தபோது, செங்கிப்பட்டி காவல் நிலையம் முன்பு ஏராளாமான திமுக தொண்டர்கள் குவிந்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் விடுவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 4, 2026 at 8:41 PM IST
தஞ்சாவூர்: செங்கிப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் நடந்த ஒன்றரை மணி நேரம் விசாரணைக்கு பிறகு, சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விடுவிக்கப்பட்டார். அவர் வெளியே வருவதை கண்ட திமுக தொண்டர்கள் உற்சாகத்தில் ஆராவாரம் செய்தனர்.