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டெல்டாவை வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக அறிவிக்க வேண்டும்: உதயநிதி ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

விவசாயிகள் இங்கு வறட்சியில் கண்ணீர் சிந்திக் கொண்டிருக்கும்போது, அமைச்சர்கள் எல்லாம் தியேட்டரில் ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்து அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி தான் இந்த ஆட்சி இருக்கிறது என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம்
உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 6:12 PM IST

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தஞ்சாவூர்: டெல்டாவை வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக அறிவித்து உடனடியாக நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

விவசாயிகள் நலனிலும், காவிரி விவகாரத்திலும் தவெக அரசு அலட்சியமாக செயல்படுவதாக கூறி, தஞ்சாவூரில் திமுக சார்பில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு எதிர்கட்சி தலைவரும், திமுக மாநில இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமை வகித்து உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், "ஆடிப்பெருக்கு அன்று எப்போதுமே காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் கரைபுரண்டு ஓடும். ஆனால், இன்றைக்கோ தண்ணீர் இல்லாமல் வறண்டு காணப்படுகிறது. என்ன நடந்தாலும் சரி, திமுக ஆட்சியில் விவசாயிகளுக்கு எப்படியாவது காவிரி நீரை வாங்கி நாங்கள் கொடுத்து விடுவோம். தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் தவெக, இதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படுவதில்லை.

இதன் காரணமாக, குறுவை சாகுபடி பொய்த்து விட்டது. சம்பா சாகுபடி நடைபெறுமா என விவசாயிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர். ஆனால், இதைப் பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் நிர்வாக திறனற்ற டம்மி முதலமைச்சராக விஜய் உள்ளார்.

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காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுபடி ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் 42 டி.எம்.சி தண்ணீரை கர்நாடகம் நமக்கு தந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், இதுவரை ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட அவர்கள் வழங்கவில்லை. ஆனால், முதலமைச்சர் இதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை.

அவரது எண்ணம் எல்லாம், தி.மு.க தலைவர்கள் மீது என்னென்ன பொய் வழக்கு போடலாம் என சிந்திப்பதிலேயே உள்ளது. இப்படி, மக்கள் பிரச்சனை பற்றி எதுவுமே பேசாமல் மௌனம் காக்கும் முதலமைச்சர் விஜய், ரீல்ஸ் போடுவது என்று வந்துவிட்டால் பட்டையை கிளப்புவார். அவர் மட்டுமல்ல அவரது அமைச்சர்கள் , எம்எல்ஏக்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் என அனைவரும் ரீல்ஸ் போடுவதை தான் முதன்மையான வேலையாக செய்து வருகிறார்கள்.

விவசாயிகளின் உரிமையை காப்பாற்ற, அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை அரசு கூட்ட வேண்டும் என நாங்கள் பல முறை வலியுறுத்தி வருகிறோம். ஆனால், அதையும் முதலமைச்சர் காதில் வாங்குவதில்லை. அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் சேர்ந்து, காவிரி உரிமையை நிலைநாட்ட மத்திய அரசை வலியுறுத்துவோம் என கூறினாலும் முதலமைச்சர் கேட்பதில்லை.

அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் எல்லாம் பள்ளிகளுக்கு சென்று த.வெ.க வாழ்க என மாணவர்களை கூற சொல்லி ரீல்ஸ் போடுகிறார்கள். தென்காசி அருகே நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. அப்போது தவெக மாவட்ட செயலாளர், 4 கேமராக்களுடன் சென்று ரீல்ஸ் போடுகிறார்.

விவசாயிகள் இங்கு வறட்சியில் கண்ணீர் சிந்திக் கொண்டிருக்கும் போது, அமைச்சர்கள் எல்லாம் தியேட்டரில் 'ஜனநாயகன்' படத்தை பார்த்து அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி தான் இந்த ஆட்சி இருக்கிறது. இந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத ஒரு கேவலமான ஆட்சி, தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியபடி விவசாயிகள் கடனை தவெக அரசு முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யவில்லை. விவசாயிகளை சந்தித்து அவர்களது கோரிக்கைகளை கேட்பதில்லை.

விவசாயிகளே நேரில் சென்று முதல்வரை சந்திக்க சென்றால், கோட்டை முன்பு போலீசார் அவர்களை கைது செய்கின்றனர். அப்படி விவசாயிகள் என்ன தவறு செய்தார்கள்? நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற சொன்னால் அது தவறா?

இப்போது விவசாயிகள் கடும் வறுமையில் உள்ளார்கள். எனவே, குறுவை பாதித்த விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு ஏக்கருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் என்ற வீதத்தில் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். டெல்டாவை வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக அறிவித்து இந்த நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.

மேகதாதுவில் அணைகட்ட ஒருபோதும் அனுமதிக்க கூடாது. இந்த பிரச்சனைகளில் எல்லாம் முதலமைச்சர் தீவிரம் காட்ட வேண்டும்.

இன்னும் இரண்டு நாட்களில் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் தொடங்க உள்ளது. அதில் இந்த பிரச்சனை குறித்து கண்டிப்பாக வலுவாக பேசுவோம். விவசாயிகளுக்கு திமுக என்றைக்கும் பக்கபலமாக இருக்கும். காவிரி பிரச்சனையில் தமிழ்நாட்டின் உரிமையை என்றைக்கும் நிலைநாட்டுவோம்" என உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் எஸ்.எஸ் பழனிமாணிக்கம், முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே.என். நேரு, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, கோவி. செழியன், எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர். மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் சார்பில் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவரும் நாகை சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜவாஹிருல்லா, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான தமிமுன் அன்சாரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

உதயநிதி ஸ்டாலின்
டெல்டா
காவிரி விவகாரம்
முதலமைச்சர் விஜய்
UDHAYANIDHI STALIN

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