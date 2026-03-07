ETV Bharat / state

மீண்டும் சேப்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியா? உதயநிதி ஸ்டாலின் கொடுத்த 'அப்டேட்'

தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு சுற்றுப் பயணத்தை முடித்து விட்டு, அறிக்கையை தலைவரிடம் கொடுப்பார்கள். அதன் பின்பு தேர்தல் வாக்குறுதிகள் வெளியிடப்படும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின்
உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 7, 2026 at 4:50 PM IST

தூத்துக்குடி: மீண்டும் சேப்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியா என்ற கேள்விக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலளித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி தருவை விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்ட துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மூன்று சக்கர வாகனங்கள், கலைஞர் கனவு இல்லம், பட்டாக்கள், மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினருக்கு கடனுதவி உள்ளிட்ட 4,000 பயனாளிகளுக்கு ரூ.110 கோடி மதிப்பீட்டிலான பல்வேறு திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார். மேலும், புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு காணொலிக் காட்சி மூலம் அடிக்கல் நாட்டினார்.

தொடர்ந்து, தூத்துக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம், மாப்பிள்ளையூரணி ஊராட்சியில் நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில் ரூ.64.17 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள 528 அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளை மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த உதயநிதி ஸ்டாலினிடம், 2026 தேர்தலில் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியா? அல்லது சேப்பாக்கம் தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுவீர்களா என்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், “தலைவர் என்ன முடிவு எடுக்கின்றாரோ அந்த தொகுதியில் நான் போட்டியிடுவேன்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “நிர்வாகிகள் சந்திப்பை நடத்தி முடித்திருக்கின்றோம். திருச்சியில் மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. தொடர்ந்து மக்களை சந்தித்து கொண்டே இருக்கின்றோம். தனியாக பிரச்சாரம் போக வேண்டுமா? என்று தெரியவில்லை. ஏனென்றால், கடந்த ஐந்தாண்டுகளாகவே ஒவ்வொரு நாளும் முதலமைச்சர் மக்களை சந்தித்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறார். அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என அனைவரும் ஐந்து வருடமாகக் களத்தில் தான் உள்ளோம்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒவ்வொரு முறையும் சொன்னதை கலைஞர் செய்து காட்டி இருக்கின்றார். அந்த வரிசையில் எங்கள் முதலமைச்சர் 99% செய்து காட்டியிருக்கின்றார். 'காலை உணவுத் திட்டம்' போன்று சொல்லாத வாக்குறுதிகளையும் செய்து காட்டி இருக்கின்றோம். தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு சுற்றுப் பயணத்தை முடித்து விட்டு, தலைவரிடம் கொடுப்பார்கள். அதன் பின்பு தேர்தல் வாக்குறுதி வெளியிடப்படும்” என்றார்.

முன்னதாக பேசிய உதயநிதி, “தொழில், விவசாயம், உப்பு உற்பத்தி, மீன்பிடி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் தூத்துக்குடி முன்னேற்றம் அடைய, இந்த மாவட்ட மக்களின் உழைப்பும், ஒற்றுமையும் முக்கிய காரணமாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பெண்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது. அதனை கருத்தில் கொண்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.

‘நான் முதல்வன்’ திட்டம் மூலம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. சமீபத்தில் வெளியான UPSC தேர்வு முடிவுகளில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாணவர்கள் முன்னிலை பெற்றிருப்பது இந்த திட்டத்தின் வெற்றியை காட்டுகிறது. மாநிலம் முழுவதும் ரூ.1.31 கோடி பெண்களுக்கு மாதம் 1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மட்டும் 3.24 லட்சம் பெண்கள் இந்த திட்டத்தின் பயனாளிகளாக உள்ளனர். திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி அமைந்தவுடன் இந்த தொகையை 2,000 ஆக உயர்த்தும் என்று முதலமைச்சர் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.

2023 வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ரூ.102 கோடி மதிப்பில் புதிதாக வீடுகள் கட்டி வழங்கப்பட்டுள்ளது. திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசாமி கோயிலில் ரூ.306 கோடி மதிப்பில் திருப்பணிகள், உடன்குடியில் ரூ,16,000 கோடி மதிப்பில் அனல்மின் நிலையம், ரூ.36 கோடி செலவில் மினி டைடல் பார்க் மற்றும் மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணத்தொகை ரூ.8 ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கடலோர மீனவ கிராமங்களில் பல்வேறு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

2030-க்குள் மேலும் 7 லட்சம் வீடுகள் கட்டி வழங்கப்படும். அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 100% ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் திராவிட மாடல் ஆட்சி அனைத்து சமூகத்தினருக்கும் சமநிலையான வளர்ச்சியை வழங்கி வருவதாகவும், மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு மக்கள் தொடர்ந்து ஆதரவு வழங்க வேண்டும்” எனக் கேட்டுக் கொண்டார்.

