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காங்கிரஸ் அமைச்சரை கிண்டல் செய்த உதயநிதி: குலுங்கி குலுங்கி சிரித்த சபாநாயகர்

திமுக எம்எல்ஏவின் கோரிக்கைகளுக்கு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் நேரடியாக பதிலளிக்காமல், தமிழகத்தில் எத்தனை கல்லூரிகள் உள்ளன, அவற்றில் எத்தனை விளையாட்டு மைதானங்கள் உள்ளன என்ற புள்ளிவிவரத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 7:35 PM IST

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சென்னை: உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரும், காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவுமான விஸ்வநாதனை கிண்டல் செய்யும் விதமாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதை கேட்டு, சபாநாயகர் குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் இன்று நடைபெற்றது. அதன்படி, இன்று (செப்.1) கைத்தறி, தொழிலாளர் நலன், சிறு-குறு-நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் ஆகிய துறைகள் மீதான மானியக் கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு விவாதம் நடைபெற்றது.

அப்போது ஆம்பூர் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ வில்வநாதன் பேசுகையில், "வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு வட்டம் அகரம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் 1000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். எனினும், அக்கல்லூரிக்கு விளையாட்டு அரங்கம் இல்லை. எனவே, அவர்களுக்கு விளையாட்டு அரங்கை கட்டித்தர வேண்டும்.

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மேலும், அந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆண்-பெண் என தனித்தனியாக விடுதிகள் கட்டித் தர வேண்டும். அதேபோல, வகுப்பறைகள் மற்றும் கழிவறைகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.

தொடர்ந்து எழுந்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், எம்எல்ஏவின் கோரிக்கைகளுக்கு நேரடியாக பதிலளிக்காமல், தமிழகத்தில் எத்தனை கல்லூரிகள் உள்ளன, அவற்றில் எத்தனை விளையாட்டு மைதானங்கள் இருக்கின்றன என்ற புள்ளி விவரத்தை நீண்டநேரமாக வாசிக்க ஆரம்பித்தார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், உறுப்பினர் கேட்ட கேள்வி தொடர்பாக பதிலளிக்குமாறு அறிவுறுத்தினார். எனினும், அமைச்சர் விஸ்வநாதன் குறிப்பிட்ட கல்லூரியின் வரலாறு குறித்து பேச தொடங்கினார். இதனால் திமுக உறுப்பினர்கள் கூச்சலிட்டனர்.

இதையடுத்து மீண்டும் சபாநாயகர், "உறுப்பினர் கேட்ட கேள்வி தொடர்பாக பதிலளியுங்கள்" என அறிவுறுத்தல் வழங்கினார்.

தொடர்ந்து, "அகரம் அரசு கல்லூரியில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, விரைவில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பதிலளித்தார்.

அப்போது பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "கல்லூரிக்கு விளையாட்டு அரங்கம் வேண்டும் என்றுதான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கேட்டார். ஆனால், உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் அளித்த பதில் எப்படி இருக்கிறது என்றால், அவசரப்பட்டு யாரும் என்னிடம் கோரிக்கை வைத்துவிடாதீர்கள். கோரிக்கை வைக்கும் முன்பு இரண்டு, மூன்று முறை யோசித்து கேளுங்கள் என சொல்வது போல இருந்தது" எனக் கூற அவையில் சிரிப்பலை எழுந்தது.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் இந்த பேச்சை கேட்டு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரும் குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தார்.

பின்னர் பேசிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "உயர்கல்வித்துறை அமைச்சருடன் இணைந்து, அகரம் அரசு கல்லூரிக்கு விளையாட்டு அரங்கம் கட்டித் தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என உறுதியளித்தார்.

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TN ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
JCD PRABHAKAR
MINISTER VISWANATHAN
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை 2026
UDHAYANIDHI STALIN

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