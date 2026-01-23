ETV Bharat / state

பயனுள்ள பொழுதுபோக்கு இடமாகும் மெட்ரோ ரயில் வளாகம் - என்னென்ன வசதிகள்?

இருசக்கர, நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடங்கள், பூங்காவில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் மற்றும் பூங்காவில் உருவாகும் இலை தழைகளை மட்கி உரமாக்க கம்போஸ்ட் குழிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்த மைதானம்
உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்த மைதானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 23, 2026 at 4:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் சார்பில் மெட்ரோஸ் பூங்கா, பூப்பந்து மற்றும் பிக்கிள் பந்து விளையாட்டு மைதானங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக இன்று திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார்.

சென்னை மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான 3588.08 சதுரமீட்டர் பரப்பிலான திறந்தவெளி இடத்தில் (OSR) சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடத்தையும் சேர்த்து 3750 சதுரமீட்டர் இடத்தில் ரூ.3.5 கோடி செலவில் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் பூங்கா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள விளையாட்டு மைதானம்
புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள விளையாட்டு மைதானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த பூங்காவில் 3 பூப்பந்து விளையாட்டு அரங்குகள் மற்றும் 2 பிக்கிள் பந்து திறந்துவெளி விளையாட்டு அரங்குகள், திறந்தவெளி உடற்பயிற்சி கூடம், பூங்காவை சுற்றி 370 மீ நீளம் கொண்ட நடைபகுதியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொதுமக்கள் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வதற்கேற்ப 8 வடிவ நடைபகுதியும், சிறுவர்கள் விளையாட்டு பகுதி, பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக குடிநீர் மற்றும் கழிப்பறை வசதிகள், பொதுமக்கள், முதியோர்கள் பயன்பாட்டிற்காக உள் அமர்வு மற்றும் வெளியரங்க அமர்வு பகுதிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடம், பூங்கா பகுதியில் 20 மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் மற்றும் பூங்காவில் உருவாகும் இலை தழைகளை மட்கி உரமாக்க மூன்று கம்போஸ்ட் குழிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

மெட்ரோஸ் பூங்கா
மெட்ரோஸ் பூங்கா (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் பூங்கா மற்றும் விளையாட்டு அரங்குகளை பொதுமக்கள் எவ்வித இடையூறுமின்றி பயன்படுத்திட அண்ணா சாலையை ஒட்டியவாறு பிரத்யேக நுழைவாயிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. காலை 5 மணி முதல் 9 மணி வரையிலும், மாலை 5 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரையிலும் பூங்கா மற்றும் விளையாட்டு அரங்குகளை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

இதையும் படிங்க: பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டம்: ஆட்களை அழைத்து வரும் விவகாரத்தில் பாஜக நிர்வாகிகளிடையே மோதல்

மெட்ரோஸ் பூங்காவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பூப்பந்து, பிக்கிள் பந்து விளையாட்டு மைதானங்களை பயன்படுத்துவதற்கு தனியாக ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டும். அதற்கான கட்டணமாக மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் நிர்ணயம் செய்யும் தொகையையும் செலுத்த வேண்டும். அதற்குரிய ஆப் உருவாக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன எனவும், அதுகுறித்து பின்னர் தெரிவிக்கப்படும் என்றும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

NANDANAM METRO COMPLEX
CHENNAI NANDANAM METRO
மெட்ரோ பூங்கா
சென்னை நந்தனம் மெட்ரோ
UDHAYANIDHI STALIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.