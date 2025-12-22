ETV Bharat / state

வீடற்ற மக்களுக்காக திறக்கப்பட்ட கதவு; தகதகவென ஜொலிக்கும் மெரினா இரவுநேர காப்பகம்

எல்இடி மின்விளக்குகள், ஆண்கள் பெண்களுக்கு தனித்தனி நவீன கழிப்பறைகள், குளியலறை, மின் விசிறி, கான்கிரீட் இருக்கைகள், வாஷ்பேசின், சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், பெரியளவு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி, உடைமைகளை வைப்பதற்கான அலமாரி உள்ளிட்ட வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள இரவுநேர காப்பகம்
புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள இரவுநேர காப்பகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By, செ. சிவக்குமார்

காற்று வருவதற்காக மட்டும் வீட்டு கதவுகள் திறந்து வைக்கப்படுவதில்லை. சொந்த பந்தம், உற்றார், உறவினர் என நம்மை சுற்றிலும் வாழ்பவர்கள் நம்மோடு நல்லுறவு கொள்ளவும் தான். கிராமப்புறம் என்றாலும் பரவாயில்லை. அதுவே, நகர்ப்புறம் என்றால் என்ன செய்ய முடியும்? அரவணைக்க ஆள் இல்லாவிட்டால் ஆதரவற்று தான் திரிய வேண்டும். இது போன்ற அவலம் நேர்ந்து விடக்கூடாது என்ற தொலைநோக்கு பார்வையுடன், சென்னை மாநகராட்சி இரவு நேர காப்பகங்கள் உருவாக்கி இருப்பது உண்மையிலேயே வரவேற்க வேண்டிய ஒன்றாகவே உள்ளது.

சென்னையின் முக்கிய பொழுதுபோக்கு தளமாக விளங்கும் மெரினா கடற்கரைக்கு நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். சென்னை மெரினா கடற்கரையை பொறுத்தவரை இரவு 10 மணிக்கு மேலாக கடற்கரைக்கு உள்ளே செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி கிடையாது. இருப்பினும் கூட, சென்னை கடற்கரையின் மணல் பரப்பில் இரவு நேரங்களில் ஏராளமான வீடு இல்லாத மக்கள், குடும்பம் குடும்பமாக படுத்து தூங்கும் நிலை வெகுநாட்களாக நிலவி வருகிறது.

இவர்களில் பெரும்பாலானோர், சாலையோரங்களில் தானம் கேட்பவர்கள், ஆதரவில்லாத முதியவர்கள் மற்றும் ஆதரவு இல்லாத மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆவர். பொது வெளியில் உறங்கும் இவர்களுக்கு பாதுகாப்பாற்ற சூழல் நிலவி வந்தது. இதை கவனத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு சென்னை மாநகராட்சி புதிய முன்னெடுப்பை செய்துள்ளது.

புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள இரவுநேர காப்பகம்
புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள இரவுநேர காப்பகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

2400 சதுரஅடியில் நவீன காப்பகம்

அதாவது, சென்னை மெரினா கடற்கரையில் இரவு நேரங்களில் உறங்கும் வீடு இல்லாதவர்களுக்கு இரவு நேர காப்பகம் ஒன்றை மாநகராட்சி கட்டியுள்ளது. சென்னை மெரினா கடற்கரை அண்ணா சதுக்கம் பேருந்து நிலையத்தின் அருகிலேயே 2400 சதுரஅடி பரப்பளவில் 86 லட்சத்து 20 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக இரவு நேர காப்பகத்தை சென்னை மாநகராட்சி அமைந்துள்ளது. இந்த காப்பகம் இன்று பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிதாக கட்டப்பட்ட வீடற்றோருக்கான இரவுநேர காப்பகத்தை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்து காப்பகத்தில் தங்கும் நபர்களுக்கு பாய், தலையணை, படுக்கை விரிப்பு உள்ளிட்ட தொகுப்புகளை வழங்கினார்.

திறந்துவைத்து பார்வையிடும் உதயநிதி ஸ்டாலின்
திறந்துவைத்து பார்வையிடும் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சானிட்டரி பேட் வழங்கும் இயந்திரம்

இந்த காப்பகத்தை பொறுத்தவரை 80க்கு மேற்பட்டோர் ஒரே நேரத்தில் தங்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முழுவதுமாக டைல்ஸ் மூலம் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடத்தில் எல்.இ.டி மின்விளக்குகள், ஆண்கள் பெண்களுக்கு தனித்தனி நவீன கழிப்பறைகள், குளியலறை, மின் விசிறி, கான்கிரீட் இருக்கைகள், வாஷ்பேசின், சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் டேங்க், பெரியளவு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி, உடைமைகளை வைப்பதற்கான அலமாரி உள்ளிட்ட வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில், குறிப்பாக பெண்களுக்கு சானிட்டரி பேட் இலவசமாக கிடைக்கும் விதமாக சானிட்டரி பேட் வழங்கும் தானியங்கி இயந்திரமும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு திடல், சுத்தம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் அவசியத்தை உணர்த்தும் விதமான விழிப்புணர்வு ஓவியங்கள் சுவர்களில் வரையப்பட்டுள்ளது.

சானிட்டரி பேட் வழங்கும் தானியங்கி இயந்திரம்
சானிட்டரி பேட் வழங்கும் தானியங்கி இயந்திரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

உணவு பாய், தலையணை, போர்வை

மேலும், தற்போது பனிக்காலம் என்பதை கருத்தில் கொண்டு இரவு நேரத்தில் தங்குபவர்களுக்கு பாய், தலையணை, போர்வை உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டுள்ளது. விசாலமான இடம்வசதி கொண்ட காப்பகத்தை பராமரிக்கும் பொறுப்பு தனியார் தொண்டு நிறுவனத்திடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு தங்குபவர்களுக்கு மூன்று வேளையும் கட்டணம் இல்லா உணவு வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கு தங்குபவர்களுக்கு மாதம் ஒரு நாள் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இங்கு தங்கும் குழந்தைகளை பெற்றோர்களின் அனுமதி பெற்று அருகாமையில் இருக்கும் அரசு பள்ளிகளில் சேர்க்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இரவுநேர காப்பக வெளிப்புற சுவர்
இரவுநேர காப்பக வெளிப்புற சுவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

86க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் சேர்க்கை

இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ள இரவு நேரக் காப்பகத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 86க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டு உள்ளனர். சென்னை மாநகராட்சி, மெரினா கடற்கரையில் வெகு நாட்களாக வீடு இல்லாமல் சாலைகளில் குடும்பமாக படுத்து உறங்கும் மக்களை கண்டறிந்து அவர்களை முறையாக சரிபார்த்து இந்த காப்பகத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டு உள்ளதாக காப்பகத்தின் நிர்வாகிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குழந்தைகள் விளையாட்டு திடல்
குழந்தைகள் விளையாட்டு திடல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கூடுதல் நபர்கள் தங்க நடவடிக்கை

இரவுநேர காப்பகத்தை திறந்து வைத்த பின் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் 45 இடங்களில் வீடு இல்லாதவர்களுக்கான காப்பகங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளது. மெரினாவில் வீடு இல்லாமல் தங்கி வரும் மற்றவர்களுக்கும் இதுபோன்ற வசதியை விரிவுபடுத்துவதற்கான உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த இரவு நேரக் காப்பகத்திற்கு அருகில் கூடுதலான நபர்கள் தங்கும் வகையில் மேலும் ஒரு காப்பகம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்'' என்றும் தெரிவித்தார்.

நவீன்
நவீன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சாலையோர நிழற்குடையில் தஞ்சம்

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் "டாட்டு" (tattoo) தொழில் நடத்தி வருகின்ற நவீன் கூறுகையில், ''மெரினா கடற்கரையில் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பிழைப்பு நடத்தி வரும் நாங்கள் தங்க இடமின்றி மழை, வெள்ளம், புயல் போன்ற காலங்களில் ஒதுங்க இடமில்லாமல் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம், சாலையோர நிழற்குடை போன்ற பகுதிகளுக்குச் சென்று தஞ்சமடையும் நிலை ஏற்பட்டது. தற்போது இரவுநேர காப்பகத்தில் தங்கிக்கொள்ள வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம் குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக தங்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது'' என்றார்.

சுலோசனா
சுலோசனா (ETV Bharat Tamil Nadu)

அடைக்கலம் தந்த கண்ணகி சிலை

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ஊசிமணி வியாபாரம் செய்யும் சுலோசனா கூறுகையில், ''மழை, வெள்ளம் ஆகிய காலங்களில் கண்ணகி சிலை ஓரமாகவே தங்கி வந்தோம். இரவு நேரங்களில் சாலை ஓரங்களில் தங்குவதால் எங்களைப் போன்ற பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் ஏற்படும். இந்த இரவுநேர காப்பகத்தில் பெண்களுக்கான கழிப்பறை, குளியலறை உள்ளிட்ட முக்கிய வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இரவு நேரங்களில் பாதுகாப்பான முறையில் தங்க முடிகிறது.'' என்று தெரிவித்தார்.

