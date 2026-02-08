ETV Bharat / state

திராவிட மாடல் அரசின் 2.0 தொடரப்போகிறது - உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு

அதிமுக ஆட்சியில் வடசென்னை எப்படி இருந்தது? திமுக ஆட்சியில் வடசென்னை எப்படி முன்னேறி உள்ளது? என்பது இங்குள்ள பொது மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும்.

முதல்வர் திருமண மாளிகையை திறந்து வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்
முதல்வர் திருமண மாளிகையை திறந்து வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 8, 2026 at 4:07 PM IST

சென்னை: திராவிட மாடல் அரசின் 2.0 தொடரப்போகிறது என்று தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

சென்னை, வால்டாக்ஸ் சாலையில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள முதல்வர் திருமண மாளிகையை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்துவைத்து 10 இணையர்களுக்கு திருமணம் நடத்தி வைத்தார். இதன் பிறகு புதுமண தம்பதிகளுக்கு சீர்வரிசை பொருட்களை வழங்கி மணமக்களை வாழ்த்தினார்.

இந்த விழாவில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது:

திருமண வாழ்க்கையில் அடி எடுத்து வைக்கும் மணமக்களுக்கு வாழ்த்துகள். அமைச்சர் சேகர் பாபுவை பார்க்கும் போது அறநிலையத்துறைக்கு அமைச்சரா? இல்லை அன்பு துறைக்கு அமைச்சரா? என கேட்க தோன்றுகிறது. இதுவரை 5 ஆயிரம் இணையர்களுக்கு அமைச்சர் சேகர் பாபு திருமணத்தை நடத்தி வைத்துள்ளார்.

அதிமுக ஆட்சியில் வடசென்னை எப்படி இருந்தது? திமுக ஆட்சியில் வடசென்னை எப்படி முன்னேறி உள்ளது? என்பது இங்குள்ள பொது மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும். சென்னையை வளர்ந்த சென்னையாக மாற்ற வேண்டும் என்று, 8 ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் வடசென்னை வளர்ச்சி திட்டத்தை முதலமைச்சர் அறிவித்தார்.

திருமண மண்டபத்தில் அனைத்து வசதிகளும் சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மகளிருக்கான அரசாக திராவிட மாடல் அரசு வழிநடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை மகளிர் விடியல் பயணம் திட்டம் மூலம் 960 கோடி பயணத்தை மேற்கொண்டு பெண்கள் பயனடைந்துள்ளனர். மகளிர் விடியல் பயணம் திட்டம் மூலம் 900 ரூபாயில் இருந்து 1000 ரூபாய் வரை மகளிர் சேமிக்கின்றனர்.

முதல்வர் திருமண மாளிகையை திறந்து வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்
முதல்வர் திருமண மாளிகையை திறந்து வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டம் மூலம் 1 கோடியே 30 லட்சம் பேருக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாயை முதலமைச்சர் வழங்கி வருகிறார். மீண்டும் திமுக அரசு ஆட்சி அமைப்பது உறுதி. மீண்டும் முதலமைச்சர் நாற்காலியில் நம்முடைய முதலமைச்சர் அமரப் போகிறார். திராவிட மாடல் அரசின் 2.0 தொடரப் போகிறது'' என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், திருமணத்திற்கு பிறகு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தமிழில் பெயர் சூட்டுங்கள். எனக்கும் காதல் திருமணம் தான் என கூறி விட்டு, மேடையில் இருப்பவர்களை பார்த்து, இங்கு எத்தனை பேருக்கு காதல் திருமணம்? என உதயநிதி ஸ்டாலின் வினவினார்.

புதுமண தம்பதியை வாழ்த்தும் உதயநிதி ஸ்டாலின்
புதுமண தம்பதியை வாழ்த்தும் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர் பாபு, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, துணை மேயர் மகேஷ் குமார், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜோசப் சாமுவேல், வெற்றியழகன், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.

TAGGED:

DRAVIDIAN MODEL OF GOVERNMENT
TAMIL NADU
உதயநிதி ஸ்டாலின்
திராவிட மாடல் அரசு தொடரப்போகிறது
UDHAYANIDHI STALIN

