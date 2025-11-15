ETV Bharat / state

பாசிச பாஜகவிற்கு பதற்றத்தை உருவாக்கும் சக்தியாக திமுக திகழ்கிறது - உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு!

SIR மூலம் சிறுபான்மையினர், பெண்கள், ஒடுக்கப்பட்டோர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் உள்ளிட்ட திமுக ஆதரவு சமூகங்களின் வாக்குகளை நீக்கி கூட்டணிக்கு சாதகம் ஏற்படுத்த ஒன்றிய பாஜக முயற்சிப்பதாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின்
நிகழ்ச்சியில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 6:43 PM IST

சிவகங்கை: பாசிச பாஜகவிற்கு பதற்றத்தை உருவாக்கும் சக்தியாக திமுக திகழ்வதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான தேர்வு நிலை பேரூராட்சி அலுவலகக் கட்டடத்தை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.

இதன் பின்னர் பேருந்து நிலையம் அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள கலைஞர் அரங்கம், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.கருணாநிதி மற்றும் முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் மாதவன் சிலைகளை திறந்து வைத்தார்.

இதைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது, "நாடு முழுவதும் பாசிச பாஜகவிற்கு பதற்றத்தை உருவாக்கும் சக்தியாக திமுக திகழ்கிறது. தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சியாக இருந்தாலும், இந்தியாவுக்கே சிறந்த எதிர்க்கட்சியாக திமுக செயல்படுகிறது. திமுக SIR திட்டத்தை ஆதரிக்கவில்லை என்ற ஒரே காரணத்தால் அதிமுக ஆதரிக்கிறது.

பேரூராட்சி அலுவலக கட்டடம் திறப்பு
மு.க.ஸ்டாலின் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் முதலமைச்சராக பல இடங்களில் பாராட்டப்படுகிறார். அதே நேரத்தில் பாஜகவின் நம்பர் ஒன் அடிமையாக தேசிய அளவில் அதிமுக கேலி செய்யப்படுகிறது. SIR மூலம் சிறுபான்மையினர், பெண்கள், ஒடுக்கப்பட்டோர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் உள்ளிட்ட திமுக ஆதரவு சமூகங்களின் வாக்குகளை நீக்கி கூட்டணிக்கு சாதகமாக வாக்குகளை மாற்ற ஒன்றிய பாஜக முயற்சிக்கிறது. ஆனால் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்கும் கடைசி திமுக வாக்காளர் இருக்கும் வரைக்கும் எந்த தகுதியான வாக்காளரையும் நீக்கி வெற்றி பெற முடியாது.

ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு வலுவான தலைமை, அடிப்படை கொள்கை மற்றும் கட்டமைப்பு அவசியம். இந்த 3 அம்சங்களும் திமுகவில் கடந்த 75 ஆண்டுகளாக நிலைத்து இருக்கிறது.

அண்ணா தமிழ்நாட்டில் மாற்ற முடியாத 3 தீர்மானங்களை அதாவது தமிழ்நாடு என்ற பெயர், சுயமரியாதை திருமணத்திற்கு சட்ட அங்கீகாரம், இருமொழி கொள்கை ஆகிவற்றை நிறைவேற்றினார்.

ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பார்க்கும் கால்களை எல்லாம் கீழே விழுந்து வணங்கும் நிலை இருந்து வருகிறது. இப்போது புதிய கால்களைத் தேடி தேடி விழுந்து வருகிறார். இப்படியான அடிமைத்தனத்தை தமிழக அரசியலில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்பது மக்கள் மீதான பொறுப்பு.

பாசிச பாஜகவை களைய அடுத்த 4 மாதங்கள் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் அளவுக்கு ஒருங்கிணைந்த முயற்சி அவசியம்'' என்றார்.

FASCIST BJP
UDHAYANIDHI STALIN
பாசிச பாஜக
உதயநிதி ஸ்டாலின்
DMK

