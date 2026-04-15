"பத்து தோல்வி பழனிசாமியை மொத்த தோல்வி பழனிசாமியாக மாற்ற வேண்டும்" - உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்
"தமிழகத்தை புறக்கணிக்கும், பழிவாங்கும் மத்திய அரசை நாம் பழி வாங்க வேண்டும்" என உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.
Published : April 15, 2026 at 12:03 AM IST
Updated : April 15, 2026 at 12:15 AM IST
நெல்லை: "பத்து தோல்வி பழனிசாமியை மொத்த தோல்வி பழனிசாமியாக மாற்றி வீட்டில் உட்கார வைக்க வேண்டும்" என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, நெல்லை மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் நகரில் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று (ஏப்ரல் 14) பிரச்சாரம் செய்தார். அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வி.பி.துரையை ஆதரித்து பேசிய அவர், "கடந்த முறை இந்த தொகுதியில் நாம் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்து விட்டோம். இந்த முறை ஏமாந்து விEtட கூடாது. கலைஞர் இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள பாளையங்கோட்டை சிறையில்தான் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். அதனால்தான் நெல்லையை புண்ணிய பூமி என்று பேரறிஞர் அண்ணா அழைத்தார்.
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தான் சசிகலா காலில் விழுந்தது உண்மை தான் எனக் கூறுகிறார். முதலமைச்சர் பொறுப்பு கொடுத்ததால் சசிகலா காலில் விழுந்ததாக அவர் சொல்கிறார். காலில் விழுந்தது தப்பே கிடையாது. ஆனால், சசிகலா சிறைக்கு சென்ற பிறகு நீங்களா எனக்கு பதவி கொடுத்தீங்க என்று கூறி காலை வாரி விட்டவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. நாம் சொல்வதை சரி என சசிகலாவும் சொல்கிறார்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அம்பாசமுத்திரத்தில் நமது எம்எல்ஏ இல்லாவிட்டாலும், முதலமைச்சர் இந்த தொகுதிக்கு பல திட்டங்களை கொடுத்துள்ளார். 66 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அம்பாசமுத்திரம் புறவழிச்சாலை, 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கிராமங்களில் புதிய 'பேவர் பிளாக்' சாலை, 10 கோடி ரூபாயில் தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மற்றும் 15 கோடி ரூபாயில் அம்பாசமுத்திரம் தாலுகா மருத்துவமனை தரம் உயர்வு உள்ளிட்டவற்றை செய்துள்ளோம்.
பல திட்டங்களை நிறைவேற்றி விட்டு உரிமையோடு வாக்கு கேட்டு வந்துள்ளோம். மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை, தேர்தலை காரணம் காட்டி அதிமுக, பாஜக சேர்ந்து நிறுத்த முயற்சி செய்தார்கள். எனவே முதலமைச்சர் 5 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார். இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பாஜக அரசு நமக்கான எந்த திட்டமும் தரவில்லை. தொடர்ந்து, தமிழகத்தை புறக்கணிக்கும், பழிவாங்கும் மத்திய அரசை நாம் பழி வாங்க வேண்டும்.
இதனால்தான் இந்த தேர்தல் டெல்லி அணிக்கும் தமிழ்நாடு அணிக்கும் இடையே நடக்கும் தேர்தல் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறுகிறார். நாம் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி, பத்து தோல்வி பழனிசாமியை மொத்த தோல்வி பழனிசாமியாக மாற்றி வீட்டில் உட்கார வைக்க வேண்டும். அதற்கு ஒவ்வொருவரும் அடுத்த 8 நாட்கள் வாக்காளர்களை சந்தித்து மீண்டும் அடிமை கூட்டம், சங்கி கூட்டம் உள்ளே வந்து விட்டால் தமிழ்நாடு அடிமைத்தனத்துக்கு சென்று விடும் என்பதை எடுத்து சொல்ல வேண்டும். இந்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவோம். அதற்கு நீங்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும்" என்றார்.