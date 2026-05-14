சனாதனம் குறித்த பேச்சு; விமர்சனங்களுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலடி

மக்களைப் பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என சட்டப்பேரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியிருந்தார்.

கோப்புப்படம் (Tamil Nadu Assembly)
Published : May 14, 2026 at 10:30 PM IST

சென்னை: சனாதனம் பற்றிய தனது கருத்துக்கு எதிரான எந்த விமர்சனங்களுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் என எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

17-வது தமிழக சட்டப்பேரவையில் தனது முதல் உரையில் பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவித்தார். இவரின் பேச்சுக்கு பாஜகவை சேர்ந்த தலைவர்கள் எதிர்வினையாற்றினர்.

இந்நிவையில், தனது பேச்சு தொடர்பாக உதயநிதி விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதில், "தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில நான் பேசுனப்ப, 'மக்களைப் பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்' என குறிப்பிட்டேன். இதுக்காக என்னை சில பேர் criticize பண்றாங்க. இதுக்கெல்லாம் பயப்படுற ஆள் நான் இல்ல. எதிர்ப்புலேயே வளர்ந்தது தான் திராவிட இயக்கம். அந்த வகையில, ஒரு சின்ன விளக்கத்தை மட்டும் கொடுக்க விரும்புறேன். சனாதனம் ஒழிக்கப்படணும்னு சொன்னா யாரும் கோயிலுக்கு போகக் கூடாதுனு அர்த்தம் இல்ல.

கோயில்ல மட்டும் இல்ல, society-லயும் எல்லாருக்கும் equal உரிமை இருக்கணும்னு அர்த்தம். மேல் சாதி - கீழ் சாதின்னு மக்களைப் பிரிக்கிறதை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். பெரியார் - அம்பேத்கர் - அண்ணா - கலைஞர் பேசின கொள்கைய தான் நானும் பேசினேன். நாங்க யாருடைய கடவுள் நம்பிக்கைக்கும் எதிரானவங்க இல்லை. ஆனா, Inequality-ஐயும், oppression-ஐயும் கடுமையா எதிர்ப்போம் .'பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்'-னு வள்ளுவர் சொன்னது தான் எங்க வழி"! என அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

