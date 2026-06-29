ஆளும்கட்சியின் ஆள் பிடிக்கும் அரசியல் - எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ராஜிநாமா குறித்து உதயநிதி விமர்சனம்
ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு அளித்த கட்சிகளின் மீது நம்பிக்கையின்றி, நிறுத்தாமல் எம்.எல்.ஏக்களை வாங்குதல் தொடருவது, மக்களுக்கு இழைக்கின்ற மாபெரும் துரோகம் என்று உதயநிதி பதிவிட்டுள்ளார்.
Published : June 29, 2026 at 3:24 PM IST
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்த நிலையில், ஆளும்கட்சியின் ஆள் பிடிக்கும் அரசியல் எந்த அளவிற்கு சென்றிருப்பது என்பதையே இது காட்டுவதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் இன்று தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். அவர் அளித்த ராஜிநாமா கடிதத்தை ஏற்றுக்கொண்டதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் அறிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், ஆளும்கட்சியானது ஆள் பிடிக்கும் அரசியல் செய்து வருவதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
மற்றொரு நாள். மற்றுமொரு ராஜினாமா.— Udhay (@Udhaystalin) June 29, 2026
இந்த Sofa Model ஆட்சி அமைந்த பிறகு, அ.தி.மு.க.வின் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் 6-ஆவது எம்.எல்.ஏ.வாக இன்று பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்.
ஆளுங்கட்சியின் ஆள் பிடிக்கும் அரசியல் எந்த அளவுக்கு extreme ஆகியுள்ளது என்பதையே இது காட்டுகிறது.
ஆட்சி அமைக்க…
அவருடைய பதிவில், “மற்றொரு நாள். மற்றுமொரு ராஜினாமா.
இந்த Sofa Model ஆட்சி அமைந்த பிறகு, அ.தி.மு.க.வின் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் 6-ஆவது எம்.எல்.ஏ.வாக இன்று பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்.
ஆளுங்கட்சியின் ஆள் பிடிக்கும் அரசியல் எந்த அளவுக்கு extreme ஆகியுள்ளது என்பதையே இது காட்டுகிறது.
ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு அளித்த கட்சிகளின் மீது நம்பிக்கையின்றி, நிறுத்தாமல் MLA-க்கள் purchase-ஐ தொடருவது, மக்களுக்கு இழைக்கின்ற மாபெரும் துரோகம்.
“தொடமாட்டேன் - தொட்டா விடமாட்டேன்” என்று script-படி பொங்கிய முதலமைச்சர், அடுத்த scene-ல், சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிக்கியவரை தன் கட்சியில் சேர்க்க முயல்வது ஏன்?
#SofaModel அரசின் இந்த Washing Machine அரசியலை தமிழ்நாடு பார்த்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறது.
திணிக்கப்படும் இடைத்தேர்தல்கள் மூலம் மக்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதிமுகவின் நீடிக்கும் உட்கட்சி பூசல்
2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, தவெக ஆட்சியமைத்துள்ள நிலையில், திமுக எதிர்க்கட்சியாக மாறியிருக்கிறது. கடந்த முறை எதிர்க்கட்சியாக இருந்த அதிமுக இந்த முறை மூன்றாம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் அக்கட்சிக்குள் மாபெரும் உட்கட்சி பூசல் நிலவி வருகிறது.
ஈபிஎஸ் தலைமையில் ஒரு அணி, சி.வி சண்முகம், எஸ்.பி வேலுமணி தலைமையில் மற்றொரு அணி என இரண்டு அணிகளாக அதிமுக பிளவுபட்டிருந்தது. குறிப்பாக, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு மீது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தபோது ஈபிஎஸ்க்கு எதிரான அணியைச் சேர்ந்த 25 பேர் விஜய் அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம்), எஸ். ஜெயக்குமார் (பெருந்துறை) பி. சத்யபாமா (தாராபுரம்) ஆகியோர் கடந்த மே 25-ந் தேதி தங்களது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். அடுத்து, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற இசக்கி சுப்பையா, மே 26ஆம் தேதி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தார்.
தொடர்ந்து, கடந்த ஜூன் 16ஆம் தேதி விராலிமலை தொகுதியில் வெற்றிபெற்ற எம்.எல்.ஏவும், முன்னாள் அமைச்சருமான சி.விஜயபாஸ்கர் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். அவரைத் தொடர்ந்து இன்று எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கரும் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்திருக்கிறார். இவர்கள் இருவரும் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் தவெகவில் இணையவிருப்பதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.
இதனால் தற்போது சட்டப்பேரவையில் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை 41 ஆக குறைந்திருக்கிறது. மேலும், காலியாக உள்ள சட்டப் பேரவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 7 ஆக அதிகரித்திருக்கிறது.