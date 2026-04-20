ETV Bharat / state

'தற்குறி' கூட்டத்திடம் பெரம்பூர் மாட்டிக் கொள்ளக் கூடாது; இது திமுகவின் கோட்டை: எகிறி அடித்த உதயநிதி

நான் போட்டியிடும் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதிக்கே நான் அதிகம் செல்லவில்லை. ஆனால் பெரம்பூர் தொகுதிக்கு வந்திருக்கிறேன் என்றால், என் வெற்றியை விட ஆர்.டி. சேகரின் வெற்றி எனக்கு முக்கியம் என உதயநிதி தெரிவித்தார்.

பெரம்பூர் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகரை ஆதரித்து வாக்கு சேகரிக்கும் உதயநிதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 20, 2026 at 7:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அரசியல் அறிவு சிறிதும் இல்லாத தற்குறி கூட்டத்திடம் பெரம்பூர் தொகுதி மாட்டிக் கொள்ளக் கூடாது என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

பெரம்பூர் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிடும் நிலையில், அவரை மறைமுகமாக விமர்சிக்கும் வகையில் உதயநிதி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் 2 தினங்கள் மட்டுமே உள்ளதால், அரசியல் கட்சிகளின் பிரச்சாரம் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்துள்ளது.

அந்த வகையில், சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகருக்கு ஆதரவாக உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று வாக்கு சேகரித்தார்.

பரப்புரையில் அவர் பேசுகையில், "கடந்த 20 நாட்களில் 120 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு சென்று நமது திமுக வேட்பாளர்களுக்காக பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறேன்.

தற்போது திமுகவின் கோட்டையாக விளங்கும் பெரம்பூர் தொகுதிக்கு வந்துள்ளேன். இங்கு வந்து மக்களை பார்த்ததுமே திமுக மாபெரும் வெற்றி பெறும் என்பது தெரிந்துவிட்டது.

இதையும் படிங்க: கோவையில் செந்தில் பாலாஜியை ஆதரித்து கமல்ஹாசன் தேர்தல் பிரச்சாரம்

கடந்த முறை ஆர்.டி. சேகர் அவர்களை 50 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைத்து சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்பினீர்கள். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பல நல்ல திட்டங்களை பெரம்பூரில் செயல்படுத்தியுள்ளோம். ரூ. 226 கோடி மதிப்பீட்டில் கணேசபுரம் மேம்பாலம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

பெரம்பூரில் விளையாட்டு அரங்கம், திருமண மண்டபம் என எந்த ஆட்சியில் இல்லாத வகையில் செய்து கொடுத்துள்ளோம். இவற்றை செய்து கொடுத்த உரிமையோடு மீண்டும் திமுகவுக்கு வாக்கு கேட்டு வந்திருக்கிறேன்.

இதுவரை எந்த தேர்தலிலும் இல்லாத வகையில், பெரம்பூர் தொகுதியில் ஒரு 'கரகாட்டம் கோஷ்டி' (தவெகவை மறைமுகமாக விமர்சிக்கிறார்) உள்ளே புகுந்துள்ளது. அந்த கூட்டத்திற்கும் தமிழகத்திற்கும் ஏதாவது தொடர்பு உள்ளதா?

இதற்கு முன்பு அந்த கோஷ்டி உங்களை வந்து பார்த்திருக்கிறதா? பெரம்பூர் தொகுதியில் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு தெரியுமா?

அவர்கள் ஏன் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் தெரியுமா? பெரம்பூர் தொகுதி மக்களை எளிதாக ஏமாற்றி விடலாம் என்ற நினைப்பில் வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால், பெரம்பூர் தொகுதி மக்கள் குறித்து அவர்கள் தப்புக் கணக்கு போட்டு விட்டார்கள்.

இதனை அந்த கோஷ்டிக்கு இந்த தேர்தலில் நீங்கள் புரிய வைக்க வேண்டும். பெரம்பூரில் இந்த தில்லு முல்லு எல்லாம் நடக்காது. எங்களது வெற்றி வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகர் இங்கு இருக்கிறார். பெரம்பூர் என்றுமே திமுக கோட்டை. இதை நீங்கள் (மக்கள்) மீண்டும் நிரூபிக்க வேண்டும்.

உங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனை என்றால் ஒரே ஒரு போன் செய்தால் போதும். உடனே நேரில் வந்து பிரச்சனையை தீர்க்கக் கூடியவர்தான் அண்ணன் ஆர்.டி. சேகர்.

நீங்கள் (மக்கள்) ஏதாவது உதவி கேட்டால் தன் வீட்டிற்கு வந்து வாங்கி விட்டு செல்லுங்கள் என கூறும் வேட்பாளர் தான் ஆர்.டி. சேகர். ஆனால், உங்களால் 'அந்த' வீட்டிற்குள் செல்ல முடியுமா? முடியாது. அது பண்ணையார் பங்களா. வீட்டு வாசலை தாண்டி உங்களால் உள்ளே செல்ல முடியாது. அதை மக்கள் யோசிக்க வேண்டும்.

எனது சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதிக்கே நான் அதிகம் சென்று வாக்கு கேட்கவில்லை. ஆனால் பெரம்பூர் தொகுதிக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் என்றால், என் வெற்றியை விட ஆர்.டி. சேகரின் வெற்றி எனக்கு முக்கியம். அவரை அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் நீங்கள் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும்.

நான் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் போட்டியிடுவதை, சில தற்குறிகள் நான் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதாக நினைத்து பேசுகிறார்கள்.

அவர்களின் அரசியல் அறிவு அவ்வளவுதான். சிறு அடிப்படை அரசியல் அறிவு கூட அவர்களுக்கு இல்லை. அரசியல் அனுபவமும் இல்லாத தற்குறி கூட்டம் அது. இந்த தற்குறி கூட்டத்திடம் பெரம்பூர் மாட்டிக்கொள்ள போகிறதா?

இந்தியாவிலேயே பிரதமர் மோடியை எதிர்த்து தைரியமாக கேள்வி கேட்கும் ஒரே முதலமைச்சர் நம் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் மட்டும்தான்.

மற்றவர்களை போல் 'அட்டக்கத்தி' கிடையாது. நம் தலைவர் ஒரிஜனல் ஹீரோ. அட்டகத்திக்கும், ஒரிஜனல் ஹீரோவுக்கும் இடையேயான வித்தியாசத்தை பெரம்பூர் தொகுதி மக்கள் இந்த தேர்தலில் காட்டுவார்கள்" என உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.

TAGGED:

உதயநிதி ஸ்டாலின்
தவெக தலைவர் விஜய்
தற்குறி
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
UDHAYANITHI VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.