திமுகவை விஜய் சொல்லி தான் அண்ணா தொடங்கியதாக கூட கூறுவார்: உதயநிதி ஸ்டாலின் கிண்டல்

விஜய் கூட்டங்களில் உயிரிழப்பு நடப்பது தொடர்பாக கேட்கிறீர்கள், இதை யாரிடம் கேட்க வேண்டும்? என்னிடமா கேட்பீர்கள் என உதயநிதி கேள்வி எழுப்பினார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின்
உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 14, 2026 at 11:04 PM IST

மதுரை: விஜய் சொல்லி தான் திமுகவை அண்ணா தொடங்கியதாக கூட அவர் (விஜய்) கூறுவார் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கிண்டலாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் குறிஞ்சி இல்ல பணியாளர் அரவிந்த் என்பவரின் சகோதரர் மாணிக்கபாண்டி- வைஷ்ணவி தம்பதியின் திருமணத்தை முன்னிட்டு மதுரை முல்லை நகர் பகுதியில் உள்ள மணமகன் இல்லத்திற்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று வருகை தந்தார்.

இதன் பிறகு மணமக்களுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் பரிசுகளை வழங்கி வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். உடன் அமைச்சர்கள் பி.மூர்த்தி, பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், மாநகர் மாவட்டச் செயலாளர் கோ.தளபதி எம்எல்ஏ, இளைஞரணி துணைச் செயலாளர் ஜிபி ராஜா உள்ளிட்டோர் இருந்தனர்.

இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறுகையில், ''தமிழக அரசு 5000 ரூபாய் மகளிர் உதவித்தொகை கொடுத்தது குறித்து கேட்கிறீர்கள். என்னிடம் அதிக அளவிலான பெண்கள் முதல்வரிடம் நன்றி சொல்லுங்கள் என்று கூறியுள்ளனர்.

மணமக்களுக்கு பரிசு வழங்கிய உதயநிதி ஸ்டாலின்
மணமக்களுக்கு பரிசு வழங்கிய உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அப்பா, அண்ணன் என உறவாக குறிப்பிட்டு நன்றி சொல்லுங்கள் என்று கூறினர். அதை பற்றி மக்களிடமே கேளுங்கள். இது குறித்து அவர்களே கருத்து சொல்வார்கள். தமிழக முதல்வருக்கும், எங்கள் அண்ணனுக்கும் நன்றி என்று சொல்லுங்கள் என நான் மதுரை வந்தபோது அதிகமான பெண்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்.

யார் என்ன சொன்னாலும் நமது முதல்வர் சொன்னபடி செய்து வருகிறார். விஜய் கூட்டங்களில் உயிரிழப்பு நடப்பது தொடர்பாக கேட்கிறீர்கள். இதை யாரிடம் கேட்க வேண்டும்? என்னிடமா கேட்பீர்கள்? உண்மையாக இதற்கு யார் பொறுப்பேற்று? யார் பதில் சொல்ல வேண்டும்? '' என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்டார்.

மேலும் அவரிடம் திமுகவை விஜய் விமர்சனம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார். அடுத்த ஆட்சி நாங்கள் தான் அமைப்போம் என சொல்கிறார் என்பது பற்றி கேள்வி எழுப்பினார்கள். அதற்கு உதயநிதி ஸ்டாலின், ''அண்ணாவே இவர் சொல்லி தான் திமுகவை தொடங்கினார் தெரியுமா?'' என்று கிண்டலாக பதில் கூறினார். இது தொடர்பான வீடியோ தற்போது, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

