ETV Bharat / state

'எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவின் முரட்டு அடிமை' - உதயநிதி ஸ்டாலின் கடும் விமர்சனம்

ஒன்றிய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட்டை படித்து முடிக்கும் முன்பாகவே 'மிகச் சிறந்த பட்ஜெட்' என இபிஎஸ் வரவேற்கிறார்.

உரையாற்றிய உதயநிதி ஸ்டாலின்
உரையாற்றிய உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 6, 2026 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவின் முரட்டு அடிமை என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தஞ்சாவூர், தனியார் திருமண மண்டபத்தில் முன்னாள் மத்திய நிதித் துறை இணை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.பழனிமாணிக்கம் இல்ல திருமண விழா இன்று (பிப்ரவரி 6) நடைபெற்றது.

இதில் உரையாற்றிய அவர், "இந்தியாவிலேயே வளரும் மாநிலங்களில் 11.19 சதவீத வளர்ச்சியோடு முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்கி வருகிறது. இவற்றையெல்லாம் பொறுக்க முடியாத ஒன்றிய பாசிச பாஜக அரசு இன்றைக்குப் பல்வேறு வகையில், நம்முடைய தமிழ்நாட்டுக்கு, நம்முடைய அரசுக்குத் தொல்லைகளைக் கொடுத்து வருகிறது.

நிதி உரிமை, மொழி உரிமையை பறிக்கிறது. மீண்டும் புதிய கல்வியைக் கொண்டு வந்து இந்தியையும், சமஸ்கிருதத்தையும் நம்முடைய தமிழ்நாடு மாணவர்கள் மீது திணிக்க பார்க்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டுக்கான நிதி உரிமை தொடர்ந்து பறிக்கப்பட்டு வருகிறது. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு அறிவித்த ஒன்றிய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு திட்டமும் இல்லை.

நிர்மலா சீதாராமன் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் என பெருமையாக சொல்லிக்கொள்வார். ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு திட்டத்தைக் கூட இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு அறிவிக்கவில்லை. இன்னும் சொல்லப் போனால், தமிழ்நாடு என்கின்ற வார்த்தையே பட்ஜெட்டில் கிடையாது. இப்படி ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டைப் பல வகையில் வஞ்சித்து வருகிறது.

நிதி உரிமையைப் பறிக்கிறது, கல்வி உரிமையை பறிக்கிறது என்று பல்வேறு இடைஞ்சல்களை தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்து வருகிறது. இதையெல்லாம் கண்டிக்க வேண்டிய எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன செய்கிறார்? ஒன்றிய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட்டை படித்து முடிக்கும் முன்பாகவே 'மிகச் சிறந்த பட்ஜெட்' என சொல்கிறார்.

முரட்டு பக்தர் என கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், முரட்டு அடிமைகளை பார்த்திருக்கிறீர்களா? பாஜகவுடைய ஒரு முரட்டு அடிமையாக இன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த பட்ஜெட்டை வரவேற்றிருக்கிறார்.

இப்படி எத்தனை அடிமைகள் வந்தாலும் சரி. பழைய அடிமைகள், புதிய அடிமைகள் வந்தாலும் சரி. நிச்சயம் வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தவில் குறைந்தது 200 தொகுதிகளில் நம்முடைய திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி பெற்று நம்முடைய தலைவர் மீண்டும் முதலமைச்சராக அமரப் போவது உறுதி. அதற்கான தொடக்கமாக தஞ்சாவூர் மாவட்டம் நிச்சயமாக இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: 'பனையூரில் தெருவை மறித்து விருப்ப மனு விநியோகம்' - தவெகவினருடன் பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்

கழகம் ஏழாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்றால், நம்முடைய தலைவர் இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சர் நாற்காலியில் உட்கார வேண்டும் என்றால், அடுத்த 2 மாதங்களுக்கு இங்கே வந்திருக்கக் கூடிய நிர்வாகிகள் களத்தில் இறங்கிப் பலமாக, கடுமையாக உழைக்க வேண்டும்" இவ்வாறு உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.

TAGGED:

EDAPPADI PALANISWAMI
எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜக அடிமை
உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்
SLAVE OF BJP
UDHAYANIDHI STALIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.