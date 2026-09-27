தவெக ஆட்சியில் தொடரும் படுகொலைகள்; மதுராந்தகத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்
தவெக ஆட்சியில் பெண்கள் வன்கொடுமை செய்யப்படுவது அதிகரித்துள்ளதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : September 27, 2026 at 9:34 PM IST
செங்கல்பட்டு: தவெக ஆட்சி அமைந்த 5 மாதங்களில் 500 படுகொலைகள் நடைபெற்றுள்ளதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமனை ஆதரித்து திமுக இளைஞரணி பொதுச் செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் மதுராந்தகத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுப்பட்டார்.
"கரூரில் இருந்து ஓடியது ஏன்?"
அப்போது அவர் பேசியதாவது, "இன்று செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி யாராலும் மறக்க முடியாத ஒரு முக்கியமான நாள். கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் என்ன நடந்தது என்பதை நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இல்லை. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றாகத் தெரியும். இப்போது முதலமைச்சராக இருக்கிறவர் கரூருக்கு பிரச்சாரம் செய்ய 10 மணி நேரம் தாமதமாக வந்தார். அங்கு காத்திருந்த பொதுமக்களுக்கு குடிநீர், பாத்ரூம் வசதி இல்லாமல் அவதி அடைந்தனர். அதன் பின்பு அங்கு ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 10 குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
ஆனால் இப்போதைய முதலமைச்சர்க்கு அவர்களை பார்த்து ஆறுதல் சொல்ல கூட நேரம் இல்லை. இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்து கேள்வி கேட்ட மக்களுக்கோ, பத்திரிகையாளர்களுக்கோ எந்த பதிலும் அளிக்காமல் அவசர அவசரமாக விமானத்தில் சென்னைக்கு வந்துவிட்டு வீட்டுக்கு சென்று விட்டார். அப்படிப்பட்ட முதலமைச்சர் இன்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறி இரங்கல் தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிடுகிறார். இதை அன்று ஏன் இந்த முதலமைச்சர் செய்யவில்லை.
"ஓம் காளி, ஜெய் காளி"
இந்த முதலமைச்சர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக எதிர்க்கட்சியாக இருந்த போது அவர் எந்த கூட்டத்துக்கு சென்றாலும் ஓம் சக்தி, பராசக்தி என்று கூறி தொடர்ந்து நம்மை பற்றி திட்டிக் கொண்டு வந்தார். அன்று நாம் ஆளும் கட்சி, அவர் எதிர்க்கட்சி. எனவே அவ்வாறு நம்மை திட்டிக் கொண்டு வந்தார். ஆனால் இப்போது நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்துள்ளது. அவர் ஆளும் கட்சி, நாம் எதிர்க்கட்சி. எனவே அவருடைய பாணியிலேயே நாமும் பேசலாமா? அதைப்போன்று கோஷம் போட்டு, நாம் அவர்களை திட்டலாமா?
அப்படி என்றால் நாம் இவ்வாறு கூற வேண்டும். ஓம் காளி, ஜெய் காளி, ஓம் காளி... அவர் (முதல்வர் விஜய்) பெயரை கூற வேண்டாம் அவருடைய கட்சியின் பெயரை (தவெக) சொல்லி காலி என்று கோஷம் போடுவோம். இதை இனிமேல் நாம் ஒவ்வொரு நமது கட்சி கூட்டத்திலும், பிரச்சாரக் கூட்டங்களிலும் தொடர்ந்து கூறி கோஷமிட வேண்டும். இதை மக்கள் மனதில் மிகத் தெளிவாக பதிய வைக்க வேண்டும்.
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி தேர்தல் நடந்தது. அதில் திமுக வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தது. இப்போது ஆட்சி நடத்தும் இந்த கரகாட்ட கோஷ்டிக்கு 107 இடங்கள் கிடைத்தன. ஆனால் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்றால் 118 இடங்கள் வேண்டும். இதனால் நாம் போட்ட பிச்சையில் தான், இந்த ஆட்சி அமைந்துள்ளது. நாம் போட்ட பிச்சை என்று எதற்காக கூறுகிறோம் என்றால், தேர்தலில் நம்முடைய கூட்டணியில் நம்மோடு இருந்து போட்டி போட்டவர்கள், வெற்றி பெற்ற பின்பு, பதவிக்காக எதிர் அணிக்கு ஓடி சென்றனர். அதனால் நம்மால் வெற்றி பெற்றவர்கள் ஆதரவுடன் தான் இந்த ஆட்சி நடக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதற்கு தான் நான் அவ்வாறு நாம் போட்ட பிச்சை என்று கூறுகிறேன்.
அதோடு இவர்கள் நமது கூட்டணிக் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் வீடுகளுக்கும் சோபாக்களை அனுப்பினர். அதைப்போல் அதிமுகவை இரண்டாக பிளந்து, அதில் ஒரு பிரிவினருக்கும் சோபாக்களை அனுப்பினர். அந்த சோபாவுக்குள் என்ன இருந்தது என்பதை நான் கூறவில்லை. அவ்வாறு அமைந்தது தான் இந்த ஆட்சி. அதனால்தான் இந்த இடைத்தேர்தல் நடக்கிறது.
"தவெக கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை"
அந்த இடைத்தேர்தலில் ஏற்கனவே அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்று, கட்சி மாறி ஓடியவர்களை மீண்டும் வேட்பாளர்களாக நிறுத்தி ஓட்டு கேட்டு வருகின்றனர். அவர்களுக்கு என்ன திமிர், என்ன கொழுப்பு இருந்தால் மீண்டும் ஓட்டு கேட்டு வருவார்கள்? இந்த ஆட்சியில் மகளிருக்கு மாதம் உதவித்தொகை ரூ.2500 கொடுப்பதாக கூறினர். ஆனால் திமுக ஆட்சியில் கொடுக்கப்பட்ட ரூ.1000 தான் கொடுக்கப்படுகிறது. படித்துவிட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கும் இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.4500 உதவித்தொகை கொடுப்பதாக கூறினார்கள். அதுவும் கொடுக்கவில்லை. அதைப்போல் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் அறிவித்தபடி எதுவும் கொடுக்கவில்லை.
தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு மிக மோசமாக உள்ளது. ஐந்து மாதங்களில் 500 படுகொலைகள் நடந்துள்ளன.
பெண்கள் வன்கொடுமை பெருமளவு அதிகரித்துக் கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக பள்ளி மாணவிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக சிங்கப்பெண் படை போலீஸ் அறிவிப்பு வந்தது. ஆனால் அது வெறும் அறிவிப்பாக தான் இருக்கிறதே தவிர இன்னும் செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை. எங்காவது அந்த சிங்கப்பெண் போலீசை பொதுமக்கள் யாராவது நீங்கள் பார்த்து இருக்கிறீர்களா? யாரும் பார்க்க முடியவில்லை. அந்தத் திட்டம் செயல்பாட்டில் இருக்கிறதா? என்றே தெரியவில்லை" என்றார்.