உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிடும் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

Published : May 4, 2026 at 3:11 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகும் நிலையில், சென்னையின் 'ஸ்டார் தொகுதி' என்று அழைக்கப்படும் சேப்பாக்கம் -திருவல்லிக்கேணி தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சேப்பாக்கம் மற்றும் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற தொகுதிகள், 1977-ம் ஆண்டு முதல் சட்டப்பேரவை பொதுத் தேர்தலை சந்தித்து வருகின்றன. 2011 ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு சேப்பாக்கம் மற்றும் திருவல்லிக்கேணி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளை இணைத்து சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி என்று ஒரே சட்டமன்ற தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது.
மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி, இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டது முதல் நட்சத்திர தொகுதியாக மாறி அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்க தொடங்கியது. கருணாநிதியின் மறைவுக்கு பிறகு உதயநிதி ஸ்டாலின் இத்தொகுதியில் களம் கண்டு வருகிறார்.
களத்தில் மோதும் வேட்பாளர்கள்
இந்த முறை நான்கு முனை போட்டி நிலவும் சூழலில், திமுக சார்பில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக சார்பில் ஆதிராஜாராம், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் டி. செல்வம், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஆயிஷா பேகம் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
2026 வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 79,412 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 84,396 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 58 பேர் என மொத்தம் 1,63,866 பேர் உள்ளனர். இவர்களில் 83.68 சதவீதம் பேர் இந்த தேர்தலில் வாக்களித்துள்ளனர்.
திமுக வேட்பாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் முதன்முறையாக இத்தொகுதியில் போட்டியிட்டு, 69,335 வாக்குகள் முன்னிலையில், பாமக வேட்பாளர் கஸ்ஸாலியை தோற்கடித்தார். இதன்படி கடந்த தேர்தலில் திமுக 67% வாக்குகளையும், அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பாமக 17% மற்றும் நாம் தமிழர் 6% வாக்குகளையும் பெற்றிருந்தன.
கருணாநிதி ’ஹாட்ரிக்’ வெற்றி
சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி பொறுத்தவரை 1977ஆம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்ற 11 சட்டமன்ற பொது தேர்தல்களில், திமுக 10 முறை வெற்றி பெற்று தொகுதியை தனது கோட்டையாக உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த தொகுதியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி 1996 முதல் 2006 வரை நடைபெற்ற மூன்று தேர்தல்களிலும் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
திமுகவின் கோட்டை சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி
குறிப்பாக 2011ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் அதிமுக அலை வீசிய போதும், 2021 தேர்தலில் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெற்று தனது செல்வாக்கை நிலைநாட்டியது.
இத்தொகுதியில் கடந்த மூன்று தேர்தலிலும் அதிமுக நேரடியாக போட்டியிடாமல் தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கே வாய்ப்பு வழங்கியது. ஆனால், இம்முறை உதயநிதி ஸ்டாலினை எதிர்த்து ஆதிராஜாராமை வேட்பாளராக அதிமுக களம் இறக்கியது.
ஆனால், இந்த முறை விஜய்யின் தவெக களம் காண்பதால், இதுவரை இல்லாத ஒரு அதிர்வை சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கணி தொகுதி கண்டுள்ளது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.
தவெக வேட்பாளர் டி. செல்வம், தொகுதிக்கு பரீச்சயம் இல்லாதவர் என்ற போதிலும், விஜய் என்கிற பிம்பத்திற்காக கணிசமான வாக்குகளை அவர் பிரிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் பெருமளவில் வசிக்கும் மீனவர் சமூகத்தினர், தலித் சமூகத்தினர், பிராமணர்கள் ஆகியோரின் வாக்குகளை தவெக வேட்பாளர் பிரிப்பார் என அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.